Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 13. September.

Sonntag (13. September)

+++ 47 Neuinfektionen am Sonntag +++

11:30 Uhr

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz am Sonntag um 47 Fälle gestiegen, wie das Landesuntersuchungsamt am Sonntag mitteilte. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 9.754 Personen mit dem Erreger angesteckt. Im Land sind aktuell 955 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 959), 8.553 Menschen gelten als genesen (Vortag: 8.502). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 blieb unverändert bei 246. Bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz, also der Zahl der Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, meldete die Stadt Mainz mit 26 Fällen die meisten Infektionen. Danach folgen der Kreis Neuwied mit 18 sowie die Städte Frankenthal und Ludwigshafen mit jeweils 16 Fällen pro 100.000 Einwohner.

+++ Schüler eines Mainzer Gymnasiums positiv getestet +++

10:30 Uhr

Am Mainzer Rabanus-Maurus-Gymnasium ist ein Schüler der Mittelstufe positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein entsprechender Elternbrief liegt dem SWR vor. Die Schüler mehrerer Klassen sowie acht Lehrer, die mit ihm in der vergangenen Woche gemeinsam in einem Klassenraum waren, müssen nach einer Anordnung des Gesundheitsamtes daher bis zum 24.9. in Quarantäne. Sie werden nun ebenfalls auf das Virus getestet. Die betroffenen Lehrer unterrichten per Fernunterricht.

+++ Eltern fordern mehr Busse für die Schulbusbörse +++

8:30 Uhr

In der neuen Schulbusbörse sind nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Landeselternbeirats viel zu wenig Busse. "Wir haben höchstens eine minimale Verbesserung", sagte Landeselternsprecher Reiner Schladweiler. Obwohl immer mehr Eltern-Taxis unterwegs seien, blieben die Busse zu voll. Die in der Börse anvisierten zusätzlichen 220 bis 250 Busse reichten bei Weitem nicht aus, um für weniger Gedränge zu sorgen. "Wir fordern 1.000 Busse in die Busbörse", sagte Schladweiler. Der Landeselternbeirat habe deshalb eine entsprechende Petition an den Landtag gestartet, die unter anderem auch eine Reduzierung der Stehplätze vorsieht. Sie läuft noch bis Ende Oktober und sammelte bislang mehr als 5.000 Unterschriften.