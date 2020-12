Das Coronavirus bestimmt weiter das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz. Hier die Entwicklungen bis zum 13. Dezember.

Blog zum Nachlesen

Sonntag, 13. Dezember

+++ Ministerpräsidentin Dreyer zu Hilfen für den Einzelhandel +++

20:30 Uhr

Das Weihnachtsgeschäft fällt mit dem Lockdown-Beschluss zum großen Teil aus - wie soll der Einzelhandel entschädigt werden? Antworten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

+++ Kita-Verband sieht sich gegenüber Schulen benachteiligt +++

18:30 Uhr

Scharfe Kritik an der Regelung, Schulen zu schließen, Kitas aber im Regelbetrieb geöffnet zu lassen, kommt vom Kita Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz. Während es für die Schulen klare verbindliche Vorgaben gäbe, werde an die Eltern von Kita-Kindern lediglich appelliert, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Die Verantwortung für die Gesundheit der Kita-Mitarbeiter dürfe nicht länger auf die Träger und die Kitas abgewälzt werden. Wenn es nötig sei, dass die Schulen erst mal komplett in den Fernunterricht gehen, könnten auch Kitas nicht regulär geöffnet bleiben, kritisiert der Verband.

+++ Termin-Zusage für Impfungen vom Bundesgesundheitsministerium +++

18:00 Uhr

Ab Anfang Januar könnte in den 31 Impfzentren des Landes mit den Corona-Impfungen begonnen werden. Das teilte die Staatskanzlei mit. In einem ersten Schritt könnten bereits Ende Dezember - direkt nach Weihnachten - Bewohner der Alten- und Pflegeheime von mobilen Teams geimpft werden. Das Bundesgesundheitsministerium habe zugesagt, dass ab dem 27. Dezember mit den Impfungen begonnen werden könne. Allerdings steht eine Entscheidung der EU über die Zulassung des Corona-Impfstoffs offiziell noch aus.

+++ Baldauf appelliert an Bürger: Maßnahmen mittragen +++

16:30 Uhr

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, appelliert an die Bürger, sich an die von Bund und Ländern beschlossenen Regeln zu halten und Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Es gehe um Menschenleben. Deshalb sei es höchste Zeit gewesen für einen harten Lockdown, so der Fraktionsvorsitzende im Landtag. Er hätte sich einen Shutdown schon ab Montag gewünscht.

+++ Kitas sollen grundsätzlich offen bleiben +++

14:15 Uhr

Auch Eltern von Vorschulkindern müssen sich in den kommenden Tagen verstärkt selbst um deren Betreuung kümmern. Grundsätzlich sollen die Kindergärten aber für Eltern geöffnet bleiben, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit und ihrer familiären Situation keine Alternative hätten.

+++ Keine landesweiten Ausgangsbeschränkungen +++

13.45 Uhr

Anders als in Baden-Württemberg wird es in Rheinland-Pfalz keine landesweiten Ausgangsbeschränkungen geben, so Dreyer. Ausgangsbeschränkungen seien jedoch in Regionen möglich, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind. Dies gilt derzeit in der Vorderpfalz in den Städten Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis. Die Menschen dürfen dort nur noch mit einem triftigen Grund das Haus verlassen, etwa zum Gassigehen mit dem Hund, zur Arbeit oder zum Arzt.

+++ Kein Böller-Verkauf, keine Menschenmassen an Silvester +++

13:45 Uhr

Dreyer verwies zudem auf das bundesweit und damit auch in Rheinland-Pfalz geltende An- und Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr. Verboten sei auch der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester. Die Krankenhäuser müssten entlastet werden, sagte Dreyer.

+++ Strengere Regeln für private Kontakte +++

13:30 Uhr

Für Weihnachten sollen die strengen Regeln für private Kontakte - maximal fünf Personen aus höchstens zwei Hausständen - etwas gelockert werden. Vom 24. bis zum 26. Dezember sind neben dem eigenen Hausstand vier weitere Menschen aus dem engsten Familienkreis zulässig, auch aus mehr als zwei Hausständen. Die Rechtsverordnung für Rheinland-Pfalz werde am Montag auf den Weg gebracht, erklärte die Ministerpräsidentin.

+++ Alten- und Pflegeheime "Großes Anliegen" - verbindliche Testungen +++

13:30 Uhr

Dreyer sagte, es sei ein "großes Anliegen" gewesen, das Thema Alten- und Pflegeheime in der Bund-Länder-Schalte einzubringen. Verpflichtend werden Mitarbeiter jetzt einmal die Woche getestet - in Kreisen mit hoher Inzidenz auch zweimal. In diesen Regionen sollten dann auch Besucher verbindlich getestet werden, so Dreyer.

+++ Shutdown ab Mittwoch, sagt auch Dreyer +++

13:15 Uhr

Das öffentliche Leben wird auch in Rheinland-Pfalz angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie schon ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Schalte mit den anderen Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Merkel (CDU) an. Es sei ein schwerer Schritt, niemand habe dies Entscheidung leichtfertig getroffen. Aber: "Wir sprechen über Menschen", sagte Malu Dreyer. Es sei zur Weihnachtszeit wichtig, ein deutliches Signal zu setzen. Auch das Kabinett trage diese Entscheidung mit.

+++ Fernunterricht bis 15. Januar +++

13:15 Uhr

Rheinland-Pfalz setzt die Präsenzpflicht an den Schulen von Mittwoch an aus. Für die Schüler, die bis zum Ferienbeginn am Freitag nicht zuhause betreut werden könnten, blieben die Schulen offen. Nach den Ferien werde es vom 4. Januar bis 15. Januar Fernunterricht geben, auch für Grundschüler. Ausnahmen gäbe es für Abiturienten.

+++ 816 Neuinfektionen am Sonntag, neun Tote +++

12:15 Uhr

Die Zahl der Corona-Infektionen ist am Sonntag um 816 Fälle gestiegen. Am Samstag hatte die Zunahme noch bei 557 Fällen gelegen, am vergangenen Sonntag bei 717. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 56.319 laborbestätigte Infektionen im Land. 17.556 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. 855 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - das sind neun mehr als am Samstag.

+++ Ausnahmen an Weihnachten bleiben möglich +++

12:00 Uhr

Vom 24. bis 26. Dezember werden mehr Kontakte möglich sein. Die Länder sollen in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen in dieser Zeit Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zulassen. Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis.

+++ Pflichttests in Alten- und Pflegeheimen +++

11:50 Uhr

In den besonders vom Coronavirus betroffenen Alten- und Pflegeheimen werden Pflichttests eingeführt. "Mehrmals pro Woche" sollten die Tests stattfinden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Coronagipfel mit den Ministerpräsidenten. Die Alten- und Pflegeheime benötigten eine besondere Beachtung.

+++ Finanzielle Hilfen für Unternehmen werden erweitert +++

11:33 Uhr

Angesichts des harten Lockdowns ab Mittwoch erweitert der Bund Corona-Finanzhilfen für Unternehmen. Das ist ein weiteres Ergebnis der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte zusätzliche Hilfen in einem Umfang von rund elf Milliarden Euro pro Monat an.

+++ Kinder sollen möglichst bis 10. Januar nicht in Schule und Kitas +++

11:29 Uhr

Schüler und Kita-Kinder sollen spätestens ab Mittwoch deutschlandweit wann immer möglich für zunächst dreieinhalb Wochen zu Hause bleiben. Ausnahmen und eine Notbetreuung sind möglich. Die Details legen die Bundesländer fest. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird sich ab circa 13 Uhr in einer Pressekonferenz äußern. Wir übertragen hier, auf Facebook und im SWR Fernsehen live.

+++ Versammlungsverbot an Silvester beschlossen +++

11:22 Uhr

An Silvester und Neujahr wird angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie ein bundesweites An- und Versammlungsverbot gelten. Nach einem Beschluss von Bund und Ländern wird zudem der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester grundsätzlich verboten. "Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

+++ Merkel bestätigt harten Lockdown ab Mittwoch +++

11:18 Uhr

Das öffentliche Leben in Deutschland wird angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie schon ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten mit.

+++ Harter Lockdown: Wohl Einigkeit beim Bund-Länder-Treffen +++

11:15 Uhr

Bund und Länder haben sich wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen auf einen harten Lockdown ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen vonseiten des Bundes sowie der Länder. Eine abschließende Einigung auf ein Beschlusspapier gibt es aber noch nicht.

+++ Entwurf: Kein Böllerverkauf vor Silvester +++

11:00 Uhr

Für Silvester und Neujahr empfiehlt der Entwurf ein bundesweites An- und Versammlungsverbot. Die Kommunen sollen publikumsträchtige Plätze definieren und die Regeln dort durchsetzen. Ferner dringt das Papier auf ein Feuerwerksverbot. Von einem generellen Böllerverbot sieht der Entwurf ab. Es wird aber "dringend abgeraten", Feuerwerk zu zünden, "auch vor dem Hintergrund der hohen Verletzungsgefahr und der bereits enormen Belastung des Gesundheitssystems".

+++ Ausnahmen an Weihnachten sollen möglich bleiben +++

9:30 Uhr

Für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember wird in dem Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde vorgeschlagen, dass die Länder in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen "Treffen mit 5 Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre im engsten Familienkreis" zulassen können. Zum engsten Familienkreis zählen dem Papier zufolge sowohl Ehegatten als auch sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet.

+++ Entwurf: Deutliche Kontakteinschränkungen an Schulen und Kitas +++

9:30 Uhr

Für den gleichen Zeitraum (16. Dezember bis zum 10. Januar) empfiehlt der Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kitas. "Kinder sollen in dieser Zeit wenn immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt." In Kindertagesstätten solle analog verfahren werden. Für Eltern sollten nach diesen Vorstellungen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können.

+++ Bund schlägt harten Lockdown ab Mittwoch vor +++

9:30 Uhr

In einem am Sonntagmorgen vom Bundeskanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vorgeschlagen, den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zu schließen. Der Beschluss liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Der Entwurf sei nach Beratungen im Bund-Länder-Kreis vom Samstag mit einzelnen Ländern abgestimmt.

+++ Merkel und Ministerpräsidenten beraten am Vormittag +++

8:45 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Vormittag über strengere Corona-Regeln. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind sich die unionsgeführten Bundesländer einig, dass spätestens am Mittwoch das öffentliche Leben massiv heruntergefahren werden muss. Der Einzelhandel solle schließen - auch Friseure. Offen bleiben sollen demnach Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Tankstellen. Medienberichten zufolge wollen sich auch die SPD-geführten Länder für einen schnellen Lockdown einsetzen. Offen sind wohl noch die Themen Schule und Kontaktbeschränkungen an Weihnachten.