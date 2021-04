Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 12. April.

Sonntag (12. April)

+++ Dreyer stellt Lockerung der Corona-Beschränkungen in Aussicht +++

20:00 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat eine Lockerung der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt. In einem voraufgezeichneten Interview mit den ARD-Tagesthemen, das am Abend ausgestrahlt werden sollte, sagte Dreyer: Sie könne sich gut vorstellen, dass etwa der Einzelhandel schon bald wieder öffnet. Die Menschen würden sich sehr diszipliniert beim Einkaufen verhalten. Bei den für kommenden Mittwoch anberaumten Beratungen zwischen Bund und Ländern werde sicher auch diskutiert, wann der Schulbetrieb stufenweise wieder aufgenommen werden kann. Sie sagte zudem, dass man nach möglichen Lockerungen eine neue Hygieneoffensive benötige.

+++ Feuerwehr Meisenheim bringt Blumengrüße per Drehleiter +++

18:30 Uhr

Die Feuerwehr in Meisenheim hat auf besondere Art die Bewohner des Evanglischen Altenzentrums mit Blumen beschenkt. Um die Kontaktsperre einzuhalten, haben die Feuerwehrleute die Blumensträuße über eine Drehleiter von außen verteilt.

+++ Kaum Verstöße gegen Kontaktverbote in Rheinland-Pfalz +++

17:00 Uhr

Die Menschen in Rheinland-Pfalz haben sich am Ostersonntag weitestgehend an die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise gehalten. "Die meisten Menschen halten sich an die Abstandsregelungen", sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Eine Grillfeier und ein Kaffeekränzchen seien aufgelöst worden. Auch in Trier hieß es: "Es gibt eine große Akzeptanz in der Bevölkerung."

Nur vereinzelt meldeten Polizeidienststellen Verstöße vom Wochenende. So trafen sich auf einer Raststätte an der Autobahn 3 insgesamt 16 Menschen. Bei der Kontrolle einer fünfköpfigen Gruppe in Koblenz wurde eine Beamtin leicht verletzt. Ein 19-Jähriger mit Drogen ergriff die Flucht und und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand.

+++ Rheinland-pfälzische Geistliche: Corona als Chance +++

16:15 Uhr

Viele Dinge, die mit dem Osterfest verbunden werden, müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Dennoch feiern Christen weltweit heute ihr wichtigstes Fest - während die Geistlichen virtuell ihre Osterpredigten zur Verfügung stellen.

+++ EIL: Zahl der Infizierten in RP leicht gestiegen +++

12:39 Uhr

In Rheinland-Pfalz gibt es jetzt 4.773 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle. Im Vergleich zum Vortag sind das 72 neue Fälle. 69 Menschen sind gestorben. Vier mehr als gestern. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittag mit.

Das Ministerium weist daraufhin, dass die Mitarbeiter der Gesundheitsämter über die Feiertage vor allem mit Quarantänemaßnahmen und der Ermittlung von Kontakpersonen beschäftigt seien. Daher können die Fallzahlen teils zeitverzögert sein.

+++ Rotes Kreuz will Atemschutzmasken notfalls wiederverwerten +++

09:30 Uhr

Normalerweise wandern Atemschutzmasken nach der Nutzung im Rettungsdienst in den Müll. In Rheinhessen kommen sie dagegen zur Sterilisation. Doch es ist nur eine Notlösung.