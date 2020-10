Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 11. Oktober.

Sonntag (11. Oktober)

+++ Mehr als 200 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz +++

15:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag um 202 angestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Als aktuell infiziert gelten den Angaben zufolge 1.787 Menschen im Land. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in Rheinland-Pfalz 12.096 Personen nachweislich mit dem Erreger angesteckt, 10.053 gelten als genesen. Seit Dienstag ist in Rheinland-Pfalz kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden - die Gesamtzahl liegt weiter bei 256 Menschen. Bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz, also der Zahl der Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, meldete unter den Städten Mainz die meisten Infektionen (57). Bei den Landkreisen verzeichnet der Eifelkreis Bitburg-Prüm die höchste 7-Tage-Inzidenz (68).

+++ Ministerpräsidentin Dreyer appelliert an Bevölkerung +++

13:30 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Bevölkerung angesichts der steigenden Coronazahlen zu Disziplin aufgerufen. "Die Lage ist ernst. Ernster, als diejenigen glauben, die sich nicht an die Schutzmaßnahmen halten", so Dreyer. Auch wenn sie die Sehnsucht nach Normalität und Ausgelassenheit verstehe, so sei jetzt die Zeit für größte Konsequenz gegenüber den Wenigen, die sich nicht an die Auflagen halten. In Rheinland-Pfalz wurden seit dem Beginn der Pandemie knapp 12.000 Coronafälle gemeldet. Nach einer Beruhigung des Infektionsgeschehens im Sommer war die Zahl der täglichen Neuinfektionen zuletzt wieder stark gestiegen.

+++ Sankt Wendel ist Corona-Hotspot +++

12:45 Uhr

Der saarländische Landkreis Sankt Wendel an der Grenze zu Rheinland-Pfalz gilt jetzt als Corona-Risikogebiet. Gestern wurden nach Kreisangaben zehn neue Fälle bekannt. Damit habe der Kreis die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an sieben Tagen überschritten. Für Pendler und Menschen, die in dem Landkreis Urlaub machen, habe das aber keine Auswirkungen.