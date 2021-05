per Mail teilen

Das Coronavirus hat wochenlang das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz weitgehend lahmgelegt. Hier die Entwicklungen bis zum 10. Mai.

Live-Blog zum Nachlesen (Sonntag, 10. Mai)

+++ Seniorenheim "Eifelhaus Bitburg": Drive-in für Angehörige +++

19:30 Uhr

Am Muttertag hat das Seniorenheim "Eifelhaus Bitburg" ein Drive-in für die Angehörigen der Bewohner veranstaltet. Damit konnten sich die Verwandten nach längerer Zeit wieder sehen und miteinander sprechen. Die einmalige Veranstaltung fand unter strengsten Hygienemaßnahmen statt: Bei jedem Besucher wurde eine Temperaturmessung vorgenommen, zudem wurden Einmalhandschuhe ausgehändigt. Die Angehörigen fuhren dann mit ihren Fahrzeugen an ein Fenster oder den Eingang der Einrichtung.

+++ Alternativer und virtueller Gutenberg-Marathon +++

18:45 Uhr

Im vergangenen Jahr hat der Mainzer Gutenberg-Marathon mit seiner 20. Auflage Jubiläum gefeiert. Dieses Jahr verhinderte die Corona-Krise die Austragung. Doch sechs Läufer, die bereits seit 1988 dabei sind, trafen sich am Sonntag-Morgen. In einem Staffellauf sammelten sie Spenden für die SWR-Herzenssache. Den Lauf kann man in diesem Jahr außerdem virtuell absolvieren: Im Zeitraum vom 17. Mai bis 1. Juni können Läufer zu einem selbst bestimmten Zeitpunkt eine Marathon- oder Halbmarathon-Strecke laufen.

+++ Mainzer Seniorenheim ermöglicht Besuche zum Muttertag +++

16:00 Uhr

Das Mainzer Seniorenheim "Maria Königin" hat sich zum Muttertag etwas Besonderes einfallen lassen, damit sich die Bewohner und ihre Angehörigen wieder gegenübersitzen konnten - aus Schutzgründen getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Der Andrang sei groß gewesen, berichtet Pflegedienstleiterin Rasha Schreiber.

+++ Erster Dom-Gottesdienst mit Gemeinde in Mainz +++

14:30 Uhr

Nach und nach können wieder Gottesdienste mit Gemeinde in ganz Rheinland-Pfalz stattfinden. Im Mainzer Dom feierte Bischof Peter Kohlgraf die 10-Uhr-Messe mit rund 30 Gläubigen. "Der Gottesdienst hat deutlich gezeigt, dass es noch ein weiter Weg zur Normalität unserer Feiern ist", sagte er. Der Bischof lud alle Gläubigen ein, in den Gottesdienst zu kommen, zeigte aber auch Verständnis für Zurückhaltung. Die öffentlichen Gottesdienste würden auch stellvertretend für diejenigen gefeiert, die nicht kommen könnten. Bei allen vier Messen am Sonntag sei das zulässige Kontingent von 50 Besuchern nicht erreicht worden, teilte das Bistum Mainz mit.

+++ Einreise nach Deutschland zum Muttertag erlaubt +++

12:00 Uhr

Um Besuche am Muttertag zu ermöglichen, sind die wegen der Corona-Pandemie verhängten strengen Regeln an den Grenzen für einen Tag etwas gelockert worden. Nach dpa-Informationen hat die Bundespolizei entschieden, den Besuch bei der Mutter an diesem Sonntag als triftigen Grund für eine Einreise nach Deutschland zu akzeptieren. Seit Wochen darf nur einreisen, wer einen wichtigen Grund vorweisen kann. Das sind beispielsweise Lastwagenfahrer, Angehörige medizinischer Berufe oder Berufspendler aus der Grenzregion.

+++ Weiterhin geringfügige Zunahme der Corona-Fallzahlen in Rheinland-Pfalz +++

11:15 Uhr

Das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz hat aktualisierte Fallzahlen für das Coronavirus veröffentlicht. Demnach gibt es weiterhin nur einen geringfügigen Anstieg der Infektionen im Land. Nach aktuellem Stand (Sonntag, 10 Uhr) weisen in Rheinland-Pfalz 6.309 Menschen eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus auf. Damit ist die Zahl um 22 Fälle (0,3 Prozent) gegenüber dem Vortag gestiegen. Nach offiziellen Angaben sind zudem 195 Menschen an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus verstorben. Damit ist seit gestern kein weiterer Todesfall hinzu gekommen.

+++ Dreyer: Termin für Landtagswahl nicht in Gefahr +++

6:30 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) glaubt nicht, dass die Landtagswahl im kommenden Jahr wegen der Corona-Krise verschoben werden muss. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 wie geplant gemeinsam mit Baden-Württemberg stattfinden wird", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Wir werden sehr genau das weitere Infektionsgeschehen beobachten und rechtzeitig Vorgaben machen, wie die Wahlvorbereitungen hygienisch und sicher stattfinden können." Wegen der Corona-Beschränkungen sind bereits mehrere Parteitage abgesagt und verschoben worden. Großveranstaltungen sind noch mindestens bis 31. August verboten.