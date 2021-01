Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 10. Januar.

Sonntag (10. Januar)

+++ Zoo Neuwied ist vorerst gerettet +++

19:00 Uhr

Der durch die Corona-Pandemie finanziell schwer angeschlagene Zoo Neuwied ist vorerst gerettet. Durch Spenden und Einnahmen von rund 250.000 Euro kann die drohende Pleite vorerst abgewendet werden.

+++ Schweizer Studie: Schulschließungen sinnvoll +++

17:15 Uhr

Schulschließungen scheinen eine der effektivsten Maßnahmen in der Corona-Pandemie zu sein. Das zeigt eine Studie der Technischen Hochschule Zürich. Sie hat anhand von 1,5 Milliarden Handydaten die Mobilität der Schweizer während des ersten Lockdowns beobachtet. Ergebnis: Als die Schweizer Behörden im März 2020 die Schulen geschlossen haben, ging die Mobilität um mehr als 20 Prozent zurück. Nur zwei Faktoren hatten noch größere Folgen: Die Schließung von Restaurants, Bars und Cafes - und die Kontaktbeschränkungen.

+++ Mainz 05-Spieler positiv getestet +++

14:45 Uhr

Der Mainzer Fußballprofi Edimilson Fernandes ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde der 24 Jahre alte Schweizer Nationalspieler umgehend von seinen Mannschaftskollegen isoliert und befindet sich aktuell in Quarantäne. Fernandes war bereits im Spätsommer 2020 positiv getestet worden. Ob es sich bei dem aktuellen positiven Test um eine Restviruslast aus der vergangenen Infektion oder eine Neuinfektion handele, werde aktuell noch untersucht, hieß es in einer Mitteilung des FSV Mainz 05.

+++ Warnung vor Desinformationskampagnen +++

13:30 Uhr

Die Mainzer Sozialpsychologin Pia Lamberty hat vor Desinformationskampagnen gegen die Corona-Impfungen gewarnt. Derzeit lasse sich zum Beispiel auf dem Messengerdienst Telegram beobachten, dass Gegner der Corona-Impfungen planten, mit Flyern gezielt Fehlinformationen zu verbreiten.

+++ Zahl der Corona-Infizierten steigt um 610 +++

12:30 Uhr

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist um 610 gestiegen. Das teilte das Landesuntersuchungsamt am Sonntag mit. Da nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende aktuelle Zahlen übermitteln, liegen sie meist unter denen an Werktagen. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg auf 80.415. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 starben, stieg um 18 auf 1.780. Aktuell sind 16.384 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die höchste Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, weist nach einem Ausbruch in einem Altenheim die Stadt Worms auf (294).

+++ Reizungen durch zerfusselte Einwegmasken +++

12:30 Uhr

Durch mehrfaches Tragen gealterte und zerfusselte Einwegmasken können unter Umständen zu gesundheitlichen Problemen führen. Das lässt eine Studie Universitätsmedizin Mainz vermuten. Dabei wurden bei 46 Menschen Symptome eines allergischen Schnupfens untersucht, die offenbar auf das Tragen von Masken zurückgingen. Die Fasern gelangten zwar in der Regel nicht in die tieferen Atemwege und könnten daher dort auch keine schädliche Wirkung entfalten. Sie können jedoch möglicherweise die Haut, die Schleimhäute und die oberen Atemwege reizen.

+++ Deutschlandweit 16.946 Neuinfektionen und 465 neue Todesfälle gemeldet +++

9:15 Uhr

Die deutschen Gesundheitsämter haben am Sonntag 16.946 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 465 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) bekanntgab. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Samstag (9. Januar)

+++ Kein Hochbetrieb in den Impfzentren +++

18:45 Uhr

In den meisten Impfzentren in Rheinland-Pfalz ist derzeit von Hochbetrieb noch keine Spur. Gründe sind die teils schleppende Terminvergabe und der noch knappe Impfstoff.

+++ Uni Mainz mietet externe Räume für Klausuren an +++

17:15 Uhr

Die Universität Mainz will für die anstehende Klausurenphase unter anderem die Alte Lokhalle und die Rheingoldhalle in Mainz anmieten. Eine Sprecherin sagte, die Räume an der Uni seien für manche Klausuren nicht groß genug, um dort die Corona-Hygiene-Vorschriften einzuhalten. Derzeit würden Verträge für die Nutzung der externen Räume abgeschlossen. Auch in der Zentralmensa an der Universität sollen Studierende Klausuren schreiben. Die Klausurenphase beginnt kommende Woche und geht bis Ende Februar. Im vergangenen Sommer hatte die Universität Mainz auf ihrem Gelände draußen Zelte für die Klausurenphase aufgebaut.

+++ Schulen erhalten neue FFP2-Masken vom Land +++

16:15 Uhr

Die Schulen im Land bekommen 250.000 neue FFP2- Masken aus rheinland-pfälzischer Produktion. Das hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mitgeteilt. Sie bedauert, dass in Rheinland-Pfalz minderwertige FFP2-Masken an Schulen verteilt wurden. Man müsse sich darauf verlassen können, das zertifizierte Schutzausrüstung ihrer Zertifizierung auch gerecht werde. "Umso ärgerlicher ist es, dass bei den vom Bund gelieferten Masken erneut Probleme aufgetreten sind", so Hubig. Zum zweiten Mal sei ein chinesischer Maskentyp zurückgerufen worden. Sie könne gut verstehen, dass Lehrer darüber verärgert seien. Man habe veranlasst, die vom Bund gelieferten Masken nicht mehr einzusetzen. Stattdessen sollen die Schulen nun insgesamt 250.000 eigens vom Sozialministerium bestellte FFP2-Masken ausgeliefert bekommen.

+++ Erste Ergebnisse einer Corona-Langzeitstudie +++

16:00 Uhr

Die meisten Corona-Patienten leiden ein halbes Jahr nach ihrer Genesung noch unter mindestens einem Symptom. Das steht in der ersten Langzeitstudie, die in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht worden ist. Untersucht wurden mehr als 1.600 Menschen, die in der chinesischen Stadt Wuhan im Krankenhaus behandelt wurden. 76 Prozent von ihnen zeigten sechs Monate später noch Symptome - vor allem Müdigkeit, Muskelschwäche und Schlafstörungen. In der Millionenstadt Wuhan war das Coronavirus Ende vergangenen Jahres erstmals aufgetreten.

+++ Worms entscheidet Montag über Beschränkungen +++

15:45 Uhr

In Worms soll am Montag eine Entscheidung zu möglichen Verschärfungen wie beispielsweise Ausgangssperren oder Bewegungseinschränkungen fallen. Am Wochenende gebe es dazu Gespräche zwischen kommunalen Vertretern und dem Gesundheitsministerium, hieß es. Hintergrund ist die neue Bund-Länder-Verordnung zu den Corona-Maßnahmen. Danach sollen sich überall dort, wo die Inzidenz über 200 liegt, Menschen ohne triftigen Grund nicht weiter als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen dürfen. In Rheinland-Pfalz findet sich diese Regel nicht in der aktuellen Landesverordnung. Hier soll im Einzelfall entschieden werden. Aktuell hat Worms mit rund 287 den höchsten Inzidenzwert in ganz Rheinland-Pfalz. Grund ist vor allem ein Ausbruch in einem Seniorenheim am Rand der Innenstadt.

+++ Landau macht so viele Schulden wie noch nie +++

14:45 Uhr

Die Stadt Landau rechnet in diesem Haushaltsjahr mit rund 20 Millionen Euro Schulden. Nach Angaben des Oberbürgermeisters ist das einer der höchsten Fehlbeträge, die Landau jemals ausgewiesen hat. Gründe seien der Einbruch bei den Steuereinnahmen durch die Corona- Krise und auch die hohen Ausgaben für die Pandemie, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) dem SWR.

+++ Knapp 600 Neuinfektionen am Samstag +++

12:30 Uhr

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist um 587 gestiegen. Das teilte das Landesuntersuchungsamt am Samstag mit. Vor einer Woche waren 544 Fälle gemeldet worden. Da nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende aktuelle Zahlen übermitteln, liegen sie meist unter denen an Werktagen. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg auf 79.805. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 starben, stieg um 22 auf 1.762. Aktuell sind 16.777 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die höchste Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, weist nach einem Ausbruch in einem Altenheim die Stadt Worms auf (282,5). Knapp unter der Marke von 200 liegen derzeit der Kreis Bad Kreuznach (198,3) und die Stadt Kaiserslautern (191,9). Unter allen Landkreisen und Städten in Rheinland-Pfalz weist nur Zweibrücken mit 49,7 einen Wert unter 50 auf.

+++ Gesundheitsministerium weist Kritik an Impfkoordination zurück +++

11:30 Uhr

Das Gesundheitsministerium hat Kritik an der Koordination der Corona-Impfungen im Land zurückgewiesen. Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) reagierte damit auf Aussagen von CDU-Oppositionsführer Christian Baldauf. Der hatte ihm und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) vorgeworfen, mit der Impfkoordination überfordert zu sein. Hintergrund ist, dass Rheinland-Pfalz beim Impfen im Ländervergleich im hinteren Mittelfeld liegt. Wilhelm sagte dem SWR, man achte auf eine ausgewogene Verteilung. Wenn mehr Impfstoff vorhanden sei, können man die Impfzentren "in Volllast bringen".

+++ Nächtliche Ausgangssperren in der Pfalz werden verlängert +++

09:45 Uhr

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis werden bis Ende Januar verlängert. Nach Angaben einer Stadtsprecherin von Speyer gilt die Ausgangsbeschränkung weiterhin zwischen 21 und 5 Uhr. Auch die Maskenpflicht in der Innenstadt soll wieder Bestandteil der neuen Allgemeinverfügung sein. Gleiches gelte für Frankenthal und Ludwigshafen. Im Moment liegen alle Städte und Gemeinden in der Vorder- und Südpfalz unter dem kritischen Inzidenzwert von 200. Trotzdem sei es notwendig, dass der Wert noch weiter sinke, wie die Sprecherin mitteilte. Die Beschränkungen würden dabei helfen, das Coronavirus weiter einzudämmen. Die bisher getroffenen Maßnahmen hätten bereits Wirkung gezeigt. Umso wichtiger sei es, jetzt nicht zu riskieren, dass sich das Virus durch verfrühte Lockerungen wieder stärker ausbreite.

+++ Schott profitiert von hoher Nachfrage nach Impfstoff +++

08:45 Uhr

Die Nachfrage nach Fläschchen für die Corona-Impfstoffdosen bringt dem Mainzer Unternehmen Schott einem Bericht der "Allgemeinen Zeitung" zufolge neue Arbeitsplätze und hohe Investitionen. Demnach investiert Schott in Mainz 40 Millionen Euro, um dort ein zweites Schmelzaggregat für die Produktion von Fläschchen, Ampullen und Spritzen zu bauen. Durch diese Investition sollen laut dem Bericht bis Mitte kommenden Jahres am Standort Mainz 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 50 direkt bei Schott sowie weitere 50 bei Dienstleistungs- und Zulieferunternehmen.

Freitag (8. Januar 2021)

+++ Altenheim soll für hohe Corona-Zahlen in Worms verantwortlich sein +++

21:45 Uhr

Die Stadt Worms hat mit 282,5 derzeit den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in ganz Rheinland-Pfalz. Weil die Stadt ein Seniorenheim als Corona-Hotspot identifiziert hat, werden in Absprache mit dem Gesundheitsministerium die Regelungen für die Allgemeinheit nicht verschärft. Man behalte das Geschehen aber weiter im Blick, hieß es von der Stadt.

+++ Unbrauchbare FFP2-Masken für Lehrer in Rheinland-Pfalz verteilt +++

21:30 Uhr

Das Land Rheinland-Pfalz hat mehr unbrauchbare FFP2-Masken an Schulen im Land verteilt, als bislang bekannt. Das geht aus einem Schreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) hervor, das dem SWR vorliegt. Demnach entsprechen die Masken der Marke Lamdown (Modell SD-KN95) des chinesischen Herstellers Lanshan Shendun Technology nicht den gültigen Anforderungen der europäischen Verordnung über persönliche Schutzausrüstung. Die Masken sollen nicht mehr verwendet werden. Schon im Dezember wurden 16.000 Masken zurückgerufen.

+++ Pfalztheater Kaiserslautern will ab April den Spielbetrieb aufnehmen +++

20:30 Uhr

Das Pfalztheater in Kaiserslautern will seinen Spielbetrieb im April unter Corona-tauglichen Bedingungen wieder aufnehmen, wenn die Infektionszahlen sinken. Das haben die Verantwortlichen mitgeteilt. Dabei gehe es auch darum, den mehr als 330 Beschäftigten eine Perspektive aufzuzeigen, hieß es. Im Sommer sollen die Aufführungen des Pfalztheaters dann im Freien stattfinden, wenn es die Lage zulässt.

+++ Pirmasens hebt Ausgangssperre auf +++

18:00 Uhr

Im Gegensatz zu Ludwigshafen wird die nächtliche Ausgangssperre in Pirmasens am kommenden Sonntag aufgehoben. Sie galt seit Weihnachten, weil die Sieben-Tage-Inzidenz über der kritischen 200er-Marke lag. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Marke an diesem Freitag bei 166,5. Die Besuchsbeschränkungen für Altenheime werden hingegen verlängert.

+++ Ausgangssperre in Ludwigshafen bleibt bis 31. Januar bestehen +++

17:00 Uhr

Die Corona-Zahlen in Ludwigshafen sinken, dennoch hält die Stadt an der nächtlichen Ausgangssperre fest - zumindest bis Ende Januar. In der Innenstadt müssen auch weiter Masken getragen werden.

+++ Neue Corona-Verordnung: Kantinen-Essen grundsätzlich nur noch to-go +++

16:45 Uhr

Eine weitere Neuerung ab dem kommenden Montag betrifft Kantinen und Mensen. Dort dürfen grundsätzlich keine Speisen mehr zum Verzehr vor Ort angeboten werden. Laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) darf nur dort, wo es die Arbeitsabläufe des Betriebs erfordern, das Essen weiter mit Abstand in der Kantine verzehrt werden.

+++ Neue Corona-Verordnung: Ausnahmen bei Kontaktbeschränkungen +++

16:30 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Einzelheiten der neuen Corona-Verordnung bekannt gegeben. Wichtigste Neuerung ist die von Bund und Ländern beschlossene Verschärfung der Kontaktbeschränkungen. Demnach darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Allerdings gibt es in Rheinland-Pfalz Ausnahmen: Unter anderem Kinder bis sechs Jahren sind von der Verschärfung ausgenommen.

+++ Mehr als 1.100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus +++

15:15 Uhr

Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es in Rheinland-Pfalz 79.218 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger. Das sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes 1.164 mehr als am Donnerstag (78.054). 17.537 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 17.444). 4.064 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 4.011), 1.740 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Damit gab es am Freitag 54 neue Todesfälle. 59.941 Menschen gelten als genesen (Vortag: 58.924). Die höchste Sieben-Tages-Inzidenzzahl je 100.000 Einwohner meldet erneut die Stadt Worms (282,5). Im Kreis Vulkaneifel ist sie am niedrigsten (70,9). Im Landesdurchschnitt liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 133,1.

+++ Fast 28.000 Verstöße gegen Corona-Verordnungen in Rheinland-Pfalz +++

14:15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Polizei hat im vergangenen Jahr fast 28.000 Verstöße gegen die Corona-Verordnungen registriert. Das teilte das Innenministerium mit. Am häufigsten habe die Polizei dabei Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt, gefolgt von Verstößen gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Neben diesen Ordnungswidrigkeiten habe es 200 Straftaten gegeben – meist durch Menschen, die sich nicht an Quarantäne-Anordnungen hielten.

+++ Ministerium: Futterhilfen für Zoos werden verlängert +++

13:00 Uhr

Die Futterhilfen für Zoos und Tierheime in Rheinland-Pfalz werden bis Ende Juni verlängert. Das teilte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) mit. Auch wenn die Zoos derzeit keine Besucher hätten, benötigten die Tiere weiterhin Futter und tierärztliche Leistungen. Mit der Corona-Futterhilfe können bis zu 80 Prozent der während der Schließungstage angefallenen Futter- und Tierarztkosten ersetzt werden, so Spiegel. Insgesamt stünden bis zu 1 Million Euro für die mehr als 80 Tierheime und fast 30 Zoos zur Verfügung. Davon habe das Ministerium bisher rund 167.000 Euro ausgezahlt.

+++ Dreyer mahnt schnelleres Tempo bei Impfungen in Altenheimen an +++

12:45 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat an die Träger der Altenheime appelliert, ihre Einrichtungen möglichst schnell für die Corona-Schutzimpfung bereit zu machen. "Wir brauchen da mehr Tempo", sagte Dreyer beim Besuch einer Seniorenresidenz in Westhofen (Kreis Alzey-Worms). Von den rund 550 Altenheimen im Land hätten sich inzwischen mehr als 300 impfbereit gemeldet, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. In mehr als 110 Einrichtungen sei bereits geimpft worden.

+++ Mehr Impfstoffdosen aus einer Ampulle möglich +++

12:15 Uhr

Ab sofort können mehr Menschen mit dem Impfstoff aus einer Ampulle der Hersteller Biontech/Pfizer geimpft werden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA habe zugelassen, dass sechs statt bisher fünf Dosen aus einer Ampulle gezogen werden dürfen, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. Es hatte sich herausgestellt, dass die Biontech-Ampullen überfüllt sind, sie enthalten also mehr Impfstoff als vorgesehen.

+++ Lewentz warnt vor Schneetourismus +++

11:15 Uhr

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat an die Bürger appelliert, die Wintersportgebiete in Rheinland-Pfalz am Wochenende zu meiden. Jeder einzelne trage seinen Teil dazu bei, die Pandemie zurückzudrängen, so Lewentz. Das Wochenende sei erst recht nicht dazu geeignet, es vor Inkrafttreten der nächsten Verordnung am Montag noch einmal besonders überschwänglich zu nutzen. Die Polizei kündigte wieder Kontrollen an.

+++ EU bestellt weitere 300 Mio. Biontech-Impfstoffdosen +++

10:15 Uhr

Die EU-Kommission hat einen Vertrag über weitere bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer abgeschlossen. 75 Millionen Dosen davon sollten bereits im zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel mit.

+++ Trotz 200er-Inzidenz vorerst keine Konsequenzen für Worms ++++

10:15 Uhr

In der Stadt Worms werden zunächst keine neuen Corona-Verordnungen erlassen, nachdem der Inzidenzwert dort am Donnerstag über 200 gestiegen ist. Das hat der Corona-Krisenstab der Stadt entschieden. Da die Landesverordnung bezüglich strengerer Corona-Regeln erst am kommenden Montag in Kraft trete, werde die Stadt Worms bis dahin keine eigenen Verordnungen erlassen, hieß es.

Worms beschließt nächtliche Ausgangssperre

+++ Landesregierung stellt neue Corona-Verordnung vor +++

10:00 Uhr

Der rheinland-pfälzische Ministerrat trifft sich am Mittag, um die neue Corona-Verordnung offiziell zu beschließen. Sie soll ab dem kommenden Montag gelten. Geplant sind weitere Kontaktbeschränkungen. Es soll aber Ausnahmen geben, etwa für Kinder unter sechs Jahren. Generell hatten sich Bund und Länder Anfang der Woche darauf geeinigt, die umfassenden Corona-Maßnahmen, die seit Mitte Dezember gelten, zu verlängern. Wir streamen die Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) live auf swr.de - voraussichtlich gegen 16:30Uhr.

+++ Was Skiläufer im Lockdown beachten sollten +++

9:15 Uhr

Die Schneebedingungen in Deutschland werden immer besser. Wintersport in Rheinland-Pfalz ist aber nur bedingt möglich. Vor allem die Corona-Maßnahmen bremsen die Skiläufer aus. Verstöße dagegen können teuer werden. Wer sich dennoch ins Skivergnügen stürzen möchte, muss sich zudem sehr genau informieren, was wo möglich ist.

+++ Polizei in Neuwied warnt vor falschem Impfarzt +++

8:30 Uhr

Die Polizei in Neuwied warnt vor einem falschen Arzt, der ältere Menschen zu Hause aufsucht, um sie angeblich auf eine Corona-Impfung vorzubereiten. Wahrscheinlich handele es sich um einen Trickbetrüger.

+++ Rheinland-Pfalz erhält heute weitere Impfstoff-Lieferung +++

7:45 Uhr

Der Bund liefert heute rund 34.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von dem Mainzer Unternehmen Biontech und seinem US-amerikanischen Partnerunternehmen Pfizer nach Rheinland-Pfalz aus. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass die Ampullen je nach der Anzahl der vereinbarten Termine an die entsprechenden Impfzentren weitergeleitet werden sollen. Dort sollen sie dann ab kommendem Montag geimpft werden. Die nächste Impfstoff-Lieferung an Rheinland-Pfalz ist für den 18. Januar geplant. Danach soll es jede Woche einen neuen Schwung Dosen geben.

+++ Biontech-Impfstoff schützt auch vor Mutationen +++

6:30 Uhr

Der von Biontech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff schützt laut einer neuen Studie auch vor den in Großbritannien und Südafrika aufgetauchten Varianten des Virus.

Donnerstag (7. Januar 2021)

+++ Entscheidung über Neuwieder Zoo am Abend +++

17:15 Uhr

Der Ältestenrat in Neuwied wird heute Abend über städtische Hilfen für den Zoo entscheiden. Die CDU hatte die Sondersitzung beantragt. Sie fordert, dass der jährliche Zuschuss der Stadt von 150.000 Euro schon jetzt überwiesen wird. Die SPD und weitere Oppositionsparteien haben bereits ihre Zustimmung dazu signalisiert. Außerdem sind weitere Finanzspritzen von Stadt, Kreis und Land im Gespräch. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte gestern in einem Brief an den Oberbürgermeister von Neuwied auf die bestehenden Corona-Hilfen von Bund und Land verwiesen. Die AfD fordert, den Zoo auch während des Lockdowns wieder zu öffnen. Derweil hat die Online-Petition "Rettet den Zoo Neuwied" schon rund 25.000 Unterstützer gefunden. Wegen der Corona-Krise fehlen dem Zoo nach Angaben der Leitung rund 700.000 Euro an Eintrittsgeldern.

+++ Dreyer will kleinere Kinder von Beschränkungen ausnehmen +++

17:00 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, Kinder bis einschließlich sechs Jahren von der Verschärfung der Kontaktbeschränkungen auszunehmen. Vor den Beratungen des Corona-Kabinetts über eine neue Landesverordnung zur Eindämmung der Pandemie sagte Dreyer: "Ich will für Rheinland-Pfalz eine Lösung, die Kontakte weiter reduziert und lebensnah ist." Die von Bund und Ländern beschlossene Festlegung einer Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt plus einer weiteren Person sei im Grundsatz richtig, erklärte Dreyer. Sie werde dem Ministerrat allerdings Ausnahmen vorschlagen. Diese sollten auch "bei zwingenden Gründen" für die Kinderbetreuung und die Betreuung Pflegebedürftiger gelten.

+++ Worms knackt 200er-Inzidenz +++

16:00 Uhr

In der Stadt Worms ist der Inzidenzwert auf 202 gestiegen. Damit hat Worms zurzeit den höchsten Wert in ganz Rheinland-Pfalz. Aus dem Wormser Rathaus heißt es, die Verwaltung habe noch keine Möglichkeit gehabt, die neue Situation zu bewerten. Das gilt auch für eine mögliche Beschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern, wie es Bundeskanzlerin und Länderchefs am Montag bei einem Wert von über 200 beschlossen hatten. Eine Stadtsprecherin sagte, der städtische Corona-Stab werde sich am Freitag treffen, um über Maßnahmen zu diskutieren.

+++ Knapp 1.100 Neuinfektionen, über 50 Tote +++

15:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag um 1.093 gestiegen. Das teilte das Landesuntersuchungsamt mit. Damit sind derzeit 17.444 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Es gab 54 neue Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Rheinland-Pfalz 1.686 Personen an oder im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Es gibt nur noch eine sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 im Land: Im Kreis Altenkirchen ist die Inzidenz mit 38,6 Fällen auf 100.000 Einwohner am niedrigsten; Zweibrücken - am Vortag noch bei 43,9 Fällen - liegt nun wieder bei 64,3.

+++ Wintersportgebiete bleiben auch am Wochenende gesperrt +++

12:00 Uhr

Die Wintersportgebiete in Eifel und Hunsrück bleiben auch am Wochenende gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Wintersportzentren Schwarzer Mann und Wolfsschlucht in der Eifel - außerdem Erbeskopf, Idarkopf und Dollberg im Hunsrück. Ordnungsämter und Polizei wollen dort auch kontrollieren und die Absperrungen notfalls ausweiten. Grund sei die Gefahr von Schneebruch. Außerdem sollten Menschenansammlungen wegen der Corona-Pandemie vermieden werden. Vergangene Woche waren die Wintersportgebiete teils überfüllt, sodass Abstände nicht eingehalten werden konnten. Weil viele Besucher wild geparkt hatten, kamen Räumfahrzeuge nicht durch und Rettungszufahrten waren nicht mehr passierbar.

+++ Das sind die Unterschiede zwischen den Impfstoffen +++

10:00 Uhr

Mit dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer wird in der EU bereits geimpft. Nun wird als zweiter Impfstoff ein Produkt des US-Pharmakonzerns Moderna zugelassen. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna im Vergleich.

+++ Abiturprüfungen beginnen trotz Corona in Präsenz +++

6:30 Uhr

Für rund 12.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz beginnen heute die Abiturprüfungen. Im Unterschied zu anderen Bundesländern wie dem Saarland wurden die Prüfungen trotz der Einschränkungen der Corona-Situation nicht verschoben. "Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Abschlüsse erreichen, und dass sie dann Abschlüsse haben, auf die sie stolz sein können", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Neben den allgemeinen Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen wurde für die Prüfungen ein Abstand von möglichst zwei Metern festgelegt. Die schriftlichen Arbeiten in den verschiedenen Fächern erstrecken sich bis zum 27. Januar.

+++ Impfzentren im Land nehmen offiziell den Betrieb auf +++

6:15 Uhr

Die 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz starten heute offiziell. Landesweit sollen am ersten Tag 2.710 Angehörige der höchsten Risikogruppe geimpft werden, kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) an.

Mittwoch (6. Januar 2021)

+++ Dreyer glaubt an Zukunft für Zoo Neuwied +++

19:30 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht davon aus, dass der Zoo in Neuwied die Corona-Krise überstehen kann. Die Regierungschefin schrieb in einem Brief an den Neuwieder Oberbürgermeister, der größte Zoo des Landes liege ihr am Herzen und die Landesregierung wolle ihn und die Arbeitsplätze erhalten. Dafür stünden Hilfen von Bund und Land bereit. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf forderte von der Landesregierung eine Überbrückungshilfe von 400.000 Euro für den Tierpark.

+++ Corona-Impfstoff von Moderna endgültig von EU zugelassen +++

16:45 Uhr

Die EU-Kommission hat dem Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Moderna eine Zulassung erteilt. "Wir haben den Impfstoff von Moderna zugelassen, der zweite in der EU", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) auf Twitter. Wenige Stunden zuvor hatte ein Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für eine bedingte Marktzulassung des Mittels in der EU gegeben. Zuvor war in der EU nur der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen worden. Von der EU-weiten Zulassung des Impfstoffs erwartet die rheinland-pfälzische Landesregierung zunächst keine wesentliche Veränderung der Situation. Er werde in Europa nur in geringer Menge verfügbar sein. Für Rheinland-Pfalz seien nach dem vereinbarten Verteilungsschlüssel 90.000 Impfdosen im ersten Quartal vorgesehen, sagte Gesundheitsstaatssekretär Wilhelm.

+++ Terminvergabe für Corona-Impfungen in RP soll verbessert werden +++

16:15 Uhr

Die Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfungen in den 31 Impfzentren des Landes soll besser werden. Das hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) angekündigt. Die Impfzentren öffnen offiziell am Donnerstag. Rund 70.000 Menschen haben bislang einen Termin. Die telefonische Erreichbarkeit werde von diesem Donnerstag an ausgeweitet und die Online-Terminvergabe beschleunigt, so Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Die Telefonnummer 0800 / 57 58 100 ist ab Donnerstag werktags von 7 bis 23 Uhr geschaltet. Am Wochenende ist die Nummer von 10 bis 18 Uhr erreichbar und damit jeweils zwei Stunden länger als bisher. Zugleich werde daran gearbeitet, die Gespräche an der Hotline noch effektiver und damit schneller zu machen, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Möglicherweise werde es auch noch einmal personelle Verstärkung geben. Bislang arbeiteten bis zu 70 Menschen in dem Call-Center.

+++ Schulen in Rheinland-Pfalz vorerst weiter im Fernunterricht +++

15:45 Uhr

Die Schulen in Rheinland-Pfalz bleiben vorerst weiter im Fernunterricht. Das gelte für die Woche vom 18. bis 22. Januar, erklärte Bidungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch. Sobald die Infektionszahlen nach unten gingen und belastbarer seien als jetzt, sollen die Schulen in der letzten Januarwoche für die Klassenstufen 1 bis 6 in den Wechselunterricht übergehen, ergänze Hubig. Die Lerninhalte würden dann abwechselnd daheim und in der Schule vermittelt. Die Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler soll weiter aufgehoben sein. Für die Abschlussklassen gibt es ab 15. Januar eine Sonderregelung mit dem Ziel, sie in geteilten Gruppen mit Abstandsregeln in der Schule zu unterrichten. Das Abitur, das ab dem 7. Januar für G9-Schüler beginnt, wird - wie geplant - in Präsenz geschrieben.

+++ Wieder mehr als 1.000 Neuinfektionen +++

14.45 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt hat am Mittwoch 1.105 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Vortag waren es 870 neue Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie gab es damit 76.961 Ansteckungen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erhöhte sich gegenüber Dienstag um 50 auf nun 1.632. Aktuell gelten 17.267 Rheinland-Pfälzer als infiziert. Auf Intensivstationen behandelt werden 209 Patienten, 99 von ihnen müssen beatmet werden. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche, hat nach wie vor Speyer. Mit einem Wert von 182 liegt die Inzidenz in der Stadt nun aber unter der kritischen Marke von 200. Für die Bewohner bedeutet dies, dass ihr Bewegungsradius vorerst nicht auf 15 Kilometer eingeschränkt wird.

+++ 100.000 Impftermine registriert vor Start der Corona-Impfzentren +++

14:30 Uhr

Einen Tag vor der Öffnung der rheinland-pfälzischen Impfzentren für bestimmte Bevölkerungsgruppen sind bereits über 100.000 Impftermine registriert und zu einem großen Teil vergeben worden. Bei 72.500 Menschen seien die Termine für die Corona-Schutzimpfung bereits vereinbart worden, bei weiteren 32.500 sei der Termin noch nicht durch die impfwilligen Bürgerinnen und Bürger bestätigt worden (Stand Mittwoch, 12 Uhr), teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit. Mehr als 12.000 Menschen seien geimpft worden. Darunter sind 5.121 Bewohner und 4.595 Mitarbeiter aus Pflegeeinrichtungen sowie 2.620 Beschäftigte von Krankenhäusern. Ziel sei es, bis Mitte Februar 120.000 Erstimpfungen in den Impfzentren durchzuführen. Es werden zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen gespritzt. Termine werden telefonisch unter der Rufnummer 0800 5758100 vergeben - und auf der Internetseite www.impftermin.rlp.de.

+++ Europäische Behörde befürwortet Moderna-Impfstoff gegen Corona +++

13:30 Uhr

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs des US-Pharmaunternehmens Moderna. Ein EMA-Ausschuss empfahl am Mittwoch eine Zulassung des Impfstoffs. Die finale Entscheidung muss nun von der Europäischen Kommission gefällt werden, ihre Zustimmung gilt als sicher. Es wäre die zweite Zulassung für einen Covid-19-Impfstoff in der Europäischen Union nach dem des Mainzer Unternehmens Biontech und seine US-Partners Pfizer.

+++ Städtetag: Einschränkung notwendig, aber Perspektive fehlt +++

13:00 Uhr

Der Städtetag Rheinland-Pfalz hat die Verlängerung der Corona-Einschränkungen als notwendig bezeichnet, sich aber kritisch zu einer fehlenden längerfristigen Perspektive geäußert. Die Bevölkerung sei der vielen Änderungen überdrüssig und habe den Überblick über die geltenden Regeln verloren, so der Vorsitzende des Städtetags, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Die Menschen vermissten eine Perspektive. Und was nicht verstanden werde, werde nicht akzeptiert. Die Städte seien aber "auf die Mitwirkung und Solidarität der Bewohnerinnen und Bewohner zur Eindämmung der Pandemie angewiesen", so Ebling.

+++ Zweibrücken: Seniorenheime durchgeimpft +++

11:00 Uhr

In Zweibrücken sind alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiter von Seniorenheimen, die es wollten, gegen Corona geimpft worden. Das hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) mitgeteilt. Er sprach von knapp 500 Impfungen. Am Dienstag vor einer Woche hatten die Impfungen in den Seniorenheimen begonnen. Inzwischen seien auch die ersten Mitarbeiter der Corona-Station des Nardini-Klinikums geimpft worden. Morgen öffnet das Impfzentrum in Zweibrücken offiziell. Dann sollen 70 Menschen ihre Injektion erhalten.

+++ Einzelhandel kritisiert Lockdown-Verlängerung +++

10:45 Uhr

Der Einzelhandelsverband Rheinland-Pfalz hat die Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Ende Januar scharf kritisiert. Das sei für den Handel eine Katastrophe, sagte Geschäftsführer Thomas Scherer. Viele Geschäfte würden wegen der Umsatzeinbußen vor dem Aus stehen. Man habe zwar mit einer Verlängerung gerechnet, die Hoffnung sei aber gewesen, früher als Ende Januar mit Hygienemaßnahmen wieder öffnen zu dürfen.

+++ Bätzing-Lichtenthäler gibt Überblick über Stand der Impfungen +++

9:00 Uhr

Einen Tag vor der offiziellen Öffnung der rheinland-pfälzischen Impfzentren für bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittag einen Überblick zum Stand der Corona-Impfungen. Gemeinsam mit Landesimpfkoordinator und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) will sie zudem über die weiteren Schritte bei den Impfungen informieren. Seit Montag können Bürgerinnen und Bürger, die mindestens 80 Jahre alt sind, sowie Mitarbeiter von Heimen oder ambulanten Diensten, die häufig mit alten oder pflegebedürftigen Menschen zu tun haben, online oder telefonisch Impftermine vereinbaren. Auch medizinisches Personal, das ein hohes Ansteckungsrisiko hat, und Mitarbeiter von Impfzentren können sich nun impfen lassen. In Pirmasens hat das Impfzentrum bereits am Dienstag den Betrieb aufgenommen.

+++ Hubig informiert über weiteres Vorgehen an Schulen und Kitas +++

7:30 Uhr

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) informiert am Nachmittag darüber, wie es ab dem 18. Januar an den Schulen und Kitas im Land weitergehen soll. Zur Zeit wird in den Kitas weiter ein Regelbetrieb für dringenden Bedarf angeboten. Die Träger der Einrichtungen, der Landeselternausschuss und das Bildungsministerium haben die Familien aber dazu aufgerufen, Kinder nach Möglichkeit nicht mehr in die Kita zu schicken und selbst zu betreuen. An den Schulen findet aktuell Fernunterricht statt.

Dienstag (5. Januar 2021)

+++ Dreyer: Shutdown-Verlängerung notwendig +++

20:15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die vom Bund und den Ländern beschlossene Verlängerung des Shutdown als notwendig bezeichnet. Zwar sei in den vergangen zwei Wochen die Inzidenz im Land von über 170 auf 110 zurückgegangen. Dennoch seien weitere Kontakt-Beschränkungen notwendig, so Dreyer. Die Bewohner von Städten und Landkreisen mit mehr als 200 Corona-Infektionen auf 100.00 Einwohner binnen einer Woche sollten sich künftig ohne triftigen Grund nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Dies sei vor allem ein Instrument, um tagestouristische Ausflüge besser steuern zu können. Es bleibe beim Fernunterricht bis zum 15. Januar. In den kommenden Tagen werde das Land entscheiden, wie es weitergehe. Die Landesregierung hat außerdem beschlossen, dass es eine Testpflicht für Besucher von Pflegeeinrichtungen in besonders von Corona betroffenen Kreisen und Städten geben wird.

+++ Verschärfung von Corona-Regeln beschlossen +++

19:00 Uhr

Die Beratungen von Bund und Ländern über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie sind beendet. Das Gegensteuern wird verlängert und verschärft. Es wurden weitere Kontakt- und auch Mobilitätsbeschränkungen beschlossen. In Landkreisen mit hohen Infektionszahlen - das sind derzeit rund 70 in ganz Deutschland - sollen Menschen sich ohne triftige Gründe nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Private Kontakte außerhalb der Familie sollen weiter eingeschränkt werden - auf nur noch eine Person außerhalb des Haushalts. Schulen und Kitas bleiben bis Ende Januar geschlossen.

+++ Corona-Testpflicht für Altenheimbesucher im Land +++

18:45 Uhr

Wer künftig Pflegeheime in Rheinland-Pfalz besucht, wird verpflichtend mit einem Anti-Gen-Schnelltest auf Corona getestet. Voraussetzung ist, dass sich die Einrichtung in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über dem Landesschnitt befindet. Die entsprechende Änderungsverordnung ist am Dienstag in Kraft getreten. Sie regelt außerdem, dass bereits bestehende Schutzmaßnahmen bis zum 10. Februar verlängert werden. Dies betrifft unter anderem die Pflicht für Besucherinnen und Besucher, in der Einrichtung dauerhaft eine FFP2-Maske zu tragen. Des Weiteren gelten die Regelungen zum Besuchsrecht – ein Besucher pro Bewohner pro Tag beziehungsweise zwei Besucher, wenn sie aus einem Haushalt stammen – bis zum 10. Februar weiter.

+++ Dreyer bestätigt Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar +++

17:45 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bestätigt, dass der Lockdown in Deutschland bis Ende des Monats verlängert werden soll. Dies sei Teil des Beschlusses, der bei den Beratungen der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffen worden sei. Das sagte Dreyer auf dem virtuellen Neujahrsempfang in der Staatskanzlei, für den sie die laufenden Gespräche mit der Kanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten nach eigenen Angaben vorübergehend verlassen hatte. Die Verlängerung des Shutdowns sei richtig, so Dreyer. Man sei nach wie vor bei viel zu hohen Inzidenz-Zahlen. Besonders gefordert seien in Rheinland-Pfalz die Gesundheitsbehörden in der Vorderpfalz, fügte die Regierungschefin hinzu.

+++ Biontech warnt vor längerem Impfabstand +++

17:00 Uhr

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat davor gewarnt, die zweite notwendige Corona-Impfung zeitlich nach hinten zu verschieben. Biontech teilte mit, es lägen keine Daten vor, die eine wirksame Immunisierung bei einem längeren Abstand zwischen den beiden Impfdosen belegten. Bislang ist festgelegt, dass zwischen der ersten und zweiten Impfung gegen das Coronavirus maximal drei Wochen liegen sollen. Es gibt Überlegungen, den Zeitraum auf bis zu drei Monate zu strecken, damit mehr Menschen in kürzerer Zeit geimpft werden können.

+++ Luxemburg lockert Corona-Beschränkungen etwas +++

16:30 Uhr

Luxemburg lockert seine Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Von Montag (11. Januar) an dürften Geschäfte unter strengen Auflagen wieder öffnen, sagte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel nach einer Sitzung des Regierungsrates. In den Schulen starte wieder der Präsenzunterricht, auch Sport- und Kultureinrichtungen könnten unter Auflagen wieder öffnen, sagte Bettel. Restaurants und Kneipen aber blieben bis Ende Januar weiterhin geschlossen. Auch änderten sich die strengen Kontaktbeschränkungen nicht: Nur maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt könnten zu Besuch kommen. Bei Versammlungen von mehr als vier Personen gelte wie bisher eine Maskenpflicht, so Bettel. Die Gesetzestexte sollen noch in dieser Woche im Parlament verabschiedet werden. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen seien im Vergleich zu Anfang Dezember zurückgegangen, sagte Bettel - und zwar von durchschnittlich 550 auf 167 Neuinfektionen pro Tag.

+++ Bund-Länder-Treffen: Lockdown wird wohl verlängert +++

15:30 Uhr

Bund und Länder haben sich offenbar angesichts der weiter hohen Coronazahlen auf eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis Ende Januar verständigt. Das melden mehrere Presseagenturen. Auch strengere Kontaktbeschränkungen in Corona-Hotspots werden offenbar diskutiert: In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner "sollen die Länder weitere lokale Maßnahmen zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort entweder prüfen oder anordnen", heißt es in einer Beschlussvorlage. In Rheinland-Pfalz wäre derzeit davon nur Speyer betroffen.

+++ 870 Neuinfektionen und 51 Tote am Dienstag +++

15:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 870 Fälle gestiegen. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 75.856 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz. 16.935 Menschen im Land sind aktuell mit dem Virus infiziert. Seit gestern sind 51 neue Todesfälle hinzugekommen. Die Zahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben sind, liegt damit bei 1.582.

+++ Zoo Neuwied wegen Corona kurz vor der Pleite +++

13:00 Uhr

Der größte private Zoo in Rheinland-Pfalz musste wegen Corona monatelang schließen. Deshalb fehlen dem Zoo Neuwied nach eigenen Angaben mehr als 700.000 Euro. Es droht die Pleite. Zoodirektor Mirko Thiel fordert deshalb eine kurzfristige finanzielle Hilfe von der Landesregierung.

+++ Schärfere Regeln in Frankenthal +++

11:00 Uhr

Die Stadt Frankenthal verschärft die Vorschriften für Besucher des Rathauses. Dort wird ab sofort Fieber gemessen. Nach Angaben der Stadtverwaltung erhalten nur Menschen Zutritt zu städtischen Gebäuden in Frankenthal, deren Körpertermperatur nicht höher als 37,5 Grad ist. Zudem ist der Besuch im Rathaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Ab Freitag wird auch bei den Besuchern des Frankenthaler Wertstoffcenters Fieber gemessen.

+++ Trierer Chefarzt für Verlängerung des Lockdowns +++

10:45 Uhr

Der Chef des Trierer Corona-Gemeinschaftskrankenhauses, Torsten Engler, hat sich für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen. Im SWR-Interview sagte er, es sei wichtig, sich weiterhin konsequent an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. "Im Moment sind wir noch nicht in einer Situation, in der wir Entspannung merken", so Engler. Die Patientenzahlen stiegen weiterhin. Der Ausweg aus der Dauer-Lockdown-Schleife sei die Impfung. Man müsse werben, um die Impfbereitschaft zu stärken.

+++ Mehr Arbeitslose im Dezember - Kurzarbeit wegen Corona +++

10:00 Uhr

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Dezember nach mehreren Monaten mit rückläufigen Zahlen wieder leicht gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mit. Insgesamt waren im letzten Monat des vergangenen Jahres 115.800 Frauen und Männer arbeitslos, 300 oder 0,3 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Wegen der Corona-Pandemie waren Mitte Dezember die Corona-Maßnahmen nochmals verschärft worden. 3.300 Unternehmen mit insgesamt 24.600 Beschäftigten meldeten Kurzarbeit an. Betroffen waren vor allem die Bereiche Gastronomie, Einzelhandel, Friseur- und Kosmetiksalons.

+++ Erstes Impfzentrum im Land startet in Pirmasens mit Impfungen +++

9:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz nimmt heute das erste Corona-Impfzentrum seinen Betrieb auf. Wie die Kreisverwaltung in Pirmasens mitteilte, werden auf dem Messegelände die ersten Menschen geimpft. Zunächst erhielten Mitarbeiter der Rettungsdienste die Impfung. Die ersten Impfdosen seien am Montagabend im Impfzentrum Pirmasens eingetroffen. Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz 31 Impfzentren.

+++ Bund-Länder-Treffen: Lockdown bis Ende Januar? +++

06:30 Uhr

Bund und Länder sprechen heute über die Auswirkungen des Lockdowns vom Dezember und die Perspektiven für Januar. Im Anschluss informiert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse. Wir übertragen die Pressekonferenz live ab 15 Uhr. Die Mehrheit der Länderregierungschefs ist für eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen über den 10. Januar hinaus bis zum Monatsende. Auch der Bund tritt dafür ein.

+++ Rheinhessische Impfzentren sind startklar +++

06:00 Uhr

Seit Montag können in Rheinland-Pfalz Termine in den Impfzentren gebucht werden. Die Einrichtungen in Rheinhessen sind startklar - hier soll ab Donnerstag gegen das Coronavirus geimpft werden.

Montag (4. Januar 2021)

+++ Erste Corona-Impfungen auf US-Airbase Ramstein +++

17:15 Uhr

Auf der US-Air Base Ramstein (Kreis Kaiserslautern) haben Ersthelfer und ausgewähltes medizinisches Personal erste Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer erhalten. Darunter sei der Kommandeur der 86. Medizinischen Gruppe, Oberst Ryan Mihata, mit seiner Familie gewesen, teilte die Verwaltung des Stützpunkts am Montag mit. Insgesamt meldeten sich den Angaben zufolge mehr als 200 Menschen an. Die Impfungen sollen in den nächsten Monaten fortgesetzt werden.

+++ 28.000 Corona-Impftermine zum Auftakt in RP vergeben +++

17:00 Uhr

Seit Montag können bestimmte Gruppen Termine für eine Corona-Schutzimpfung in den Impfzentren vereinbaren. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) wurden zum Auftakt knapp 28.000 Termine in Rheinland-Pfalz vergeben. Berechtigt sind Über-80-Jährige und Mitarbeiter von Rettungs- sowie ambulanten Pflegediensten - alle anderen müssen warten. Angehörige von Impfinteressierten berichteten am Vormittag über Probleme bei den Anmeldungen. So sei die Hotline zwischenzeitlich nicht erreichbar gewesen - ebenso wenig die Internetseite. Zudem breche die Seite mitunter zusammen, und das Anmeldeverfahren sei kompliziert, hieß es. Die Ministerin versicherte am Montagnachmittag, dass die Probleme mittlerweile behoben worden seien.

+++ Aufnahmestopp im Gesundheitszentrum Glantal in Meisenheim +++

15:45 Uhr

Das Gesundheitszentrum Glantal im Kreis Bad Kreuznach hat bis Ende der Woche einen Aufnahmestopp beschlossen. Weil aktuell fast 40 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind, werden nach Angaben der Klinik keine neuen Patienten aufgenommen und geplante Aufnahmen verschoben. Die Versorgung der Patienten, die zurzeit stationär behandelt werden, sei gesichert. Auch die Notfallversorgung und die Aufnahme von Covid-19-Patienten werde aufrechterhalten. Von dem Aufnahmestopp sind auch die neurologische Frührehabilitation und die Tagesklinik ausgenommen.

+++ 546 Corona-Neuinfektionen und 55 Tote am Montag +++

15:00 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Montag um 546 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 74.986 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger im Land. Aktuell sind 17.084 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert. Neu hinzugekommen sind seit Sonntag 55 Todesfälle. Insgesamt sind jetzt 1.531 Personen mit oder an dem Virus gestorben.

+++ EU will von Biontech mehr Impfstoff +++

14:30 Uhr

Die EU-Kommission spricht mit dem Mainzer Hersteller Biontech und seinem US-Partner Pfizer über den Kauf von mehr Corona-Impfstoff. Die Kommission prüfe, ob es eine Möglichkeit gebe, über die vertraglich vereinbarten 300 Millionen Impfdosen hinaus weitere Dosen zu bekommen, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Biontech-Chef Ugur Sahin hatte am Wochenende angekündigt, mehr Corona-Impfstoff als bisher geplant an die EU liefern zu wollen. Zuvor hatte er die Einkaufspolitik der EU noch als zögerlich bezeichnet.

+++ Schulstart mit technischen Problemen beim Fernunterricht +++

12:00 Uhr

An vielen Schulen in Rheinland-Pfalz gibt es seit dem Morgen technische Probleme. Nach Angaben des Bildungsministeriums ist die Lernplattform betroffen, die für den Fernunterricht gebraucht wird. Ein Ministeriumssprecher sagte, viele Schulen könnten sich derzeit nicht auf der Plattform anmelden. Techniker seien dabei, das Problem zu finden. Die Schüler in Rheinland-Pfalz müssen mindestens bis Mitte des Monats per Fernunterricht zuhause lernen. Eine Notbetreuung in der Schule ist unter anderem für Schüler bis zur siebten Klasse vorgesehen.

+++ Dreyer für Verlängerung der Corona-Maßnahmen +++

10:00 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist dafür, die Corona-Maßnahmen bis Ende Januar zu verlängern. Grund sei die unklare Lage nach den Feiertagen, sagte sie im SWR. "Wir haben leider noch nicht die Zahlen, die wir brauchen." Auch der Fernunterricht an den Schulen in Rheinland-Pfalz solle auf jeden Fall mindestens bis zum 15. Januar weiterlaufen.

+++ IHK: Für viele Unternehmen wird es ganz eng +++

7:30 Uhr

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft wird nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) "in gesamter Breite" von der Corona-Pandemie belastet, sagte Arne Rössel, Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. Wie groß die Folgen der im Dezember noch einmal verschärften Corona-Beschränkungen für die rheinland-pfälzische Wirtschaft 2021 sein werden, lässt sich laut Rössel "seriös nicht in belastbaren Zahlen abschätzen". Alles deute aber "darauf hin, dass es noch Jahre dauern kann, bis die Wirtschaft die Folgen der Krise abgearbeitet hat", so Rössel.

+++ Vergabe der Impftermine in Rheinland-Pfalz beginnt +++

7:00 Uhr

Von heute an können bestimmte Gruppen Termine für eine Corona-Schutzimpfung in den Impfzentren vereinbaren. Berechtigt sind Über-80-Jährige und Mitarbeiter von Rettungs- sowie ambulanten Pflegediensten - alle anderen müssen warten. Die Termine können entweder per Telefon oder über die Internetseite impftermin.rlp.de vereinbart werden. Über die Rufnummer 0800/5758100 wird ein Call-Center mit bis zu 70 Beschäftigten erreicht.

+++ Schulstart nach den Weihnachtsferien +++

6:30 Uhr

Ab heute beginnt für alle Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz nach den Weihnachtsfereien wieder die Schule. Allerdings werden die meisten von ihnen wegen der hohen Coronafall-Zahlen bis zum 15. Januar Fernunterricht erhalten und nicht in ihre Klassenräume zurückkehren. Nur Schüler der Abschlussklassen werden bis zu den ersten Abiturarbeiten in der Schule unterrichtet.