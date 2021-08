Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 9. August.

Sonntag (9. August)

+++ Gesundheitsministerium meldet 61 Neuinfektionen +++

12:00 Uhr

Von Samstag auf Sonntag ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 um 61 Fälle gestiegen. Das meldet das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Damit gibt es insgesamt 7.824 bestätigte Fälle im Land, 459 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Als genesen gelten 7.126 Personen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb mit 239 Fällen gleich. Die meisten Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner gab es in Ludwigshafen (23), gefolgt von den Landkreisen Bitburg-Prüm (18) und dem Westerwaldkreis (15). Die Zahl der Städte und Kreise, in denen in den letzten sieben Tage keine Neuinfektionen festgestellt wurden, ist deutlich geschrumpft: Lediglich in Frankenthal, Zweibrücken und im Kreis Altenkirchen gab es keine Neuinfektionen.

+++ Land plant nächste Schritte im Corona-Krisenmanagement +++

9:00 Uhr

Eine neue Corona-Verordnung und ein Nachtragshaushalt für Rheinland-Pfalz sind in Arbeit. Eine Woche vor dem Ende der Sommerferien bereitet die Landesregierung Rheinland-Pfalz die nächsten Schritte im Corona-Krisenmanagement vor.