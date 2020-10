Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 4. Oktober.

Sonntag (4. Oktober)

+++ Quarantänetag für 130 Schüler und Lehrer einer Schule in Vallendar

21:00 Uhr

Nachdem eine Schülerin der Integrativen Realschule plus Konrad Adenauer in Vallendar positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen die rund 130 Schüler und Lehrer der 5. und 6. Klasse morgen (5. Oktober) zu Hause bleiben. Das teilte die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz mit. Erst wenn die möglichen Kontakte identifiziert seien, werde entschieden, für welche Klassen die 14-tägige Quarantäne ausgesprochen werde. Schüler und Eltern seien informiert worden.

+++ Treffen in Koblenz: Musikschulen fordern Digitalpakt +++

16:30 Uhr

Die Musikschulen in Deutschland fordern wegen der Corona-Pandemie von der Politik mehr Unterstützung, vor allem bei der digitalen Infrastruktur. Das ist das Ergebnis eines Verbandstreffens in Koblenz. Die 1,4 Millionen Schüler an öffentlichen Musikschulen hätten ein Recht auf ein zeitgemäßes, digital unterstütztes musikalisches Bildungsangebot, sagte der Bundesvorsitzende des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM), Ulrich Rademacher. Mehr als 200 Teilnehmer hatten gemeinsam mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände in Koblenz diskutiert. Zum Schluss wurde die Koblenzer Erklärung verabschiedet.

+++ Positive-Tests: Soli-Aktion für Mainzer Clubs abgebrochen +++

13:15 Uhr

Das Festival zur Unterstützung der Mainzer Clubszene musste am Samstag kurzfristig abgebrochen werden. Im erweiterten Umfeld des Planungsteams habe es zwei positive Corona-Tests gegeben, teilte der Veranstalter, mainzplus Citymarketing, mit. Eigentlich sollten am ganzen Wochenende Künstler und Musiker auftreten, doch nach zwei Konzerten am Freitag war Schluss. Die Einnahmen wären Mainzer Clubs zugute gekommen, die wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind.

+++ Mehr Infektionen in Rheinland-Pfalz als gestern +++

11:30 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist im Vergleich zu gestern leicht gestiegen. Die Behörden zählten 71 neue Fälle. Gestern waren es 68. Insgesamt gelten 1.121 Menschen derzeit als infiziert. Die Zahl der Toten hat sich nicht verändert, sie liegt bei 256.

+++ Schutzausrüstung wird günstiger +++

07:45 Uhr

Die Kosten für den Kauf von Schutzausrüstung für medizinisches und Pflegepersonal nähern sich laut rheinland-pfälzischem Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung den Marktpreisen von vor der Pandemie an. Die Lage bei "persönlicher Schutzausrüstung" habe sich entspannt, sagte eine Sprecherin. Angespannter sei es nur beim Kauf von Einweghandschuhen. Das Land habe jedoch auch hier jüngst im siebenstelligen Bereich nachbestellt.