Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 4. April.

Sonntag (4. April)

+++ Frühlingswetter lockte Rheinland-Pfälzer nach draußen +++

20:30 Uhr

Kalt war er, aber sonnig, der Ostersonntag in Rheinland-Pfalz. Das Frühlingswetter zog daher zahlreiche Menschen im Land zu einem Osterspaziergang raus in die Natur. Viele wanderten, etwa im Binger Wald. Andere skateten im Mainzer Goethepark.

+++ Ostersonntag: Corona-Regeln weitestgehend eingehalten +++

16:30 Uhr

Auch am Ostersonntag hat es in Rheinland-Pfalz laut Polizei kaum Probleme mit Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen gegeben. In Trier war am frühen Nachmittag "alles ruhig" - ebenso in Mainz und Koblenz. In Kaiserslautern kam es laut einer Sprecherin weder auf dem Gelände der Landesgartenschau noch beim beliebten Ausflugsziel Johanniskreuz im Pfälzer Wald zu größeren Ansammlungen. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße lobte die Bürger am Sonntagvormittag über Twitter: "Kompliment! Bislang hat's sehr gut geklappt!" Bis zum frühen Nachmittag hielten sich die Menschen nach Angaben der Polizei auch dort an die Regeln. In Ludwigshafen löste die Polizei in der Nacht zum Sonntag eine Party mit acht Personen auf. Sie hätten keine Masken getragen und keine Abstände eingehalten.

+++ Kaum Verstöße gegen Ausgangssperren +++

16:15 Uhr

Die Rheinland-Pfälzer halten sich offenbar ganz überwiegend an die nächtlichen Ausgangssperren, die in mehreren Städten und Landkreisen gelten. Nach SWR-Recherchen bei den zuständigen Polizeidienststellen gab es am Osterwochenende keine nennenswerten Verstöße. Nur vereinzelt wurden Menschen am Abend oder in der Nacht außerhalb ihrer Wohnungen angetroffen. Die müssen jetzt allerdings mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

+++ Strengere Corona-Regeln im Kreis Neuwied +++

15:30 Uhr

Im Kreis Neuwied gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln. Bei Fahrten im privaten Auto mit Menschen aus verschiedenen Hausständen gilt für die Mitfahrer zum Beispiel jetzt eine Maskenpflicht. Sport im Freien ist nur alleine oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt zulässig. Außerdem sollen nur noch Kinder in Kindertagesstätten kommen dürfen, deren Eltern eine Betreuung nicht möglich ist. Friseure, Fahr- und Musikschulen sind zu Corona-Tests verpflichtet. Als Grund nennt der Kreis die hohe Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt aktuell bei 202,9. Damit verzeichnet der Kreis Neuwied landesweit den höchsten Inizidenzwert. Vor Ort gilt bereits eine nächtliche Ausgangssperre.

+++ Niederlande als Hochinzidenzgebiet eingestuft +++

15:00 Uhr

Die Bundesregierung stuft die Niederlande ab Dienstag als Hochinzidenzgebiet ein. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Wer aus den Niederlanden nach Deutschland einreisen will, muss dann einen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Quarantänepflicht von zehn Tagen mit der Möglichkeit, sich nach fünf Tagen mit einem zweiten Test zu befreien, bleibt unverändert. Für Pendler gibt es Ausnahmeregelungen. Hintergrund sind die hohen Infektionszahlen in den Niederlanden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei etwa 300. Die Niederlande sind nach Tschechien, Polen und Frankreich das vierte Nachbarland Deutschlands, das als Hochinzidenzgebiet eingestuft ist.

+++ 527 Neuinfektionen, Inzidenz steigt wieder +++

13:00 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist heute gesunken. Die landesweite Inzidenz steigt aber wieder leicht an. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) meldet 527 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Vortag: 556). Am Sonntag vor einer Woche waren es 592. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Die landesweite Inzidenz steigt auf 106,8. Am Samstag lag sie noch bei 103,1. Von den 36 Kreisen und Städten sind mittlerweile 18 über einer Inzidenz von 100. Der Kreis Neuwied weist mit einer Inzidenz von 202,9 den höchsten Wert in Rheinland-Pfalz auf. Dort sollen ab heute wieder verschärfte Regeln gelten.

+++ Bischof Kohlgraf: Folgen des Lockdowns unterschätzt +++

9:30 Uhr

Die Folgen des Lockdown werden nach Worten des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf unterschätzt. Seelische Verletzungen von Kindern und Jugendlichen seien mindestens genauso wichtig wie die Frage nach Inzidenzwerten, sagte Kohlgraf im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Zugleich kritisierte Kohlgraf Menschenbilder, die den Menschen rein technisch und als biologisch funktionierende Maschine beschreiben. Man könne bei einem Menschen nicht Ersatzteile austauschen "wie bei einem kaputten Auto", so der Bischof. Solche Menschenbilder würden vor allem Kranke und Schwache gefährden. In der Corona-Pandemie beobachte er, dass das Menschenbild oft auf körperliche Gesundheit reduziert werde. Es gebe aber noch "andere Dimensionen des Mensch-Seins".

+++ Wie die Pandemie Rettungskräfte in Rheinland-Pfalz belastet +++

9:15 Uhr

Die Corona-Pandemie macht die Arbeit der Rettungskräfte in Rheinland-Pfalz schwieriger, etwa weil sie im Job dauerhaft Atemschutzmasken tragen. Doch das ist nicht die einzige Herausforderung.

+++ Starkes Wachstum im Gesundheitswesen schon vor der Corona-Krise +++

8:45 Uhr

Kaum ein Bereich des Lebens steht derzeit so im Blickpunkt des öffentlichen Interesses wie das Gesundheitswesen. Doch schon vor der Corona-Pandemie war der Gesundheitsbereich in Rheinland-Pfalz eine Wachstumsbranche mit großer Bedeutung für die Gesamtwirtschaft, wie aus einer Untersuchung des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Demnach trug das Gesundheitswesen im Jahr 2019 rund zehn Prozent zur rheinland-pfälzischen Wirtschaftsleistung bei. Die Zahl der im Gesundheitswesen Beschäftigten stieg der Studie zufolge von 2008 bis 2018 um 17 Prozent auf 263.300 Personen. Im Jahr 2018 wurden in dem Bundesland mehr als 19 Milliarden Euro für Waren und Dienstleistungen rund um die Gesundheit ausgegeben. Das ist ein Anstieg von 44 Prozent im Vergleich zu zehn Jahren davor.