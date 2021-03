Rheinland-Pfalz und andere SPD-geführte Länder haben sich offenbar dafür ausgesprochen, den derzeitigen Corona-Lockdown bis in den April hinein zu verlängern.

Einen Tag vor dem Bund-Länder-Treffen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie deutet sich an, dass die derzeitigen Beschränkungen wohl auch für die Osterzeit gelten werden. Die SPD-geführten Länder haben in ihrer Beschlussvorlage, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, dafür geworben. Ein konkretes Datum wurde allerdings nicht genannt.

SPD-Länder unterstützen Rheinland-Pfalz Modell

Die rheinland-pfälzischen Landesregierung hatte schon am Freitag ihr Rheinland-Pfalz-Modell vorgestellt. Es wird nun von den SPD-Ländern unterstützt, dass Regionen mit einer Corona-Inzidenz unter 100 Öffnungskonzepte erproben können. Solchen Regionen solle erlaubt werden "zeitlich befristete Modellprojekte" zu starten, um "mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen", heißt es in der Beschlussvorlage.

Modellprojekte sollen Öffnungskonzepte testen

In den Modellprojekten solle untersucht werden, inwieweit eine Öffnung von verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens unter Corona-Bedingungen möglich ist. Zentrale Voraussetzungen dafür seien unter anderem: Nur wer einen negativen Coronatest vorweisen kann, hat Zutritt. Kontakte werden IT-gestützt nachverfolgt.

Bund soll Kosten für nötige Coronatests übernehmen

Rheinland-Pfalz und andere SPD-geführte Länder fordern, dass der Bund die Kosten für solche Corona-Schnelltests übernimmt. Dafür müsse die Testverordnung geändert werden, heißt es in der Beschlussvorlage, damit die Schnelltests unter Aufsicht durchgeführt werden können.

Ab Montag dürfen Gaststätten draußen öffnen

In Rheinland-Pfalz wird ein Öffnungskonzept schon ab Montag erprobt. In Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen Cafés und Gaststätten in ihrem Außenbereich Gäste bedienen. Allerdings müssen die Besucher einen negativen Coronatest vorweisen und Hygieneregeln müssen beachtet werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, in den kommenden Wochen mit den Kommunen darüber zu beraten, wie Testungen und die Nachverfolgung von Kontakten im Infektionsfall organisiert werden.