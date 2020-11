per Mail teilen

Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 29. November

Sonntag (29. November)

+++ Diese Corona-Regeln gelten ab 1. Dezember +++

17:45 Uhr

Was geht? Was ist verboten? Hier ein Überblick über die Corona-Einschränkungen, die bis in den Dezember verlängert und teils verschärft worden sind.

+++ 580 Neuinfektionen und zwei weitere Tote in RP +++

13:00 Uhr

Die Zahl der Corona-Infektion ist in Rheinland-Pfalz erneut um mehrere Hundert gestiegen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts gibt es 580 Infektionen mehr als gestern. Die Zahl der laborbestätigten Fälle liegt bei 43.590. Im Vergleich zum Vortag sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Insgesamt sind 517 Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.