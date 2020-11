per Mail teilen

Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 15. November

Sonntag (15. November)

+++ Biontech rechnet mit Normalität bis Ende 2021 +++

21:00 Uhr

Der Mitgründer des Mainzer Impfstoffentwicklers Biontech, Ugur Sahin, rechnet mit einer Rückkehr zur Normalität bis Winter 2021. Dafür sei es aber "absolut essentiell", eine hohe Impfquote gegen das Coronavirus vor dem Herbst zu erreichen, sagte er am Sonntag dem britischen Fernsehsender BBC. Er ist aber optimistisch, dass dies gelingen könne. Sahin kündigte an, den entwickelten Impfstoff bereits ab Ende dieses Jahres oder Anfang 2021 auszuliefern - "wenn alles gut geht".

+++ Dreyer: Pandemie-Entwicklung weitere Tage beobachten +++

19:30 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag keine neuen größeren Entscheidungen zu treffen. Es sei noch zu früh für echte Konsequenzen nach zwei Wochen.

+++ Studie zum Ansteckungsrisiko in Schulen +++

16:00 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) haben noch einmal bekräftigt, dass die Schulen gerade nicht die Orte seien, an denen sich Menschen ansteckten. Das zeige eine Untersuchung des Landesuntersuchungsamtes.

+++ Weitere 550 Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz +++

12:45 Uhr

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen binnen eines Tages um 550 gestiegen. Im Vergleich zum vergangenen Sonntag sind das etwas weniger neue Corona-Fälle - damals wurden noch 629 Neuinfektionen gezählt. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 32.540 Fälle registriert. Aktuell seien 15.884 Menschen im Land mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Die Zahl der Gestorbenen mit einer Corona-Infektion erhöhte sich demnach im Vergleich zum Samstag um einen Fall auf 363. Am Wochenende liegen die Zahlen meist unter den Werten der Werktage, weil weniger Tests durchgeführt und viele Fälle erst nach den Wochenenden gemeldet werden.

+++ 20 Infizierte in Seniorenheim in Kirchheimbolanden +++

9:00 Uhr

Im Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden haben sich 17 Bewohner und drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Trägers, der Diakonissen Speyer, zeigen alle Betroffenen nur leichte oder gar keine Krankheitssymptome. Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat für das Haus ein Besuchsverbot erteilt. Das Virus sei zunächst bei zwei Bewohnerinnen festgestellt worden. Das Gesundheitsamt habe daraufhin alle 99 Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet. Noch liegen nicht alle Ergebnisse vor.

+++ Altmaier: Einschränkungen bis in neue Jahr hinein +++

7:30 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet bis ins neue Jahr hinein mit Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In den nächsten vier bis fünf Monaten würde es noch zu erheblichen Vorsichtsmaßnahmen kommen, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Die Infektionszahlen seien nach wie vor viel zu hoch. Sie seien sogar sehr viel höher als vor zwei Wochen als die verschärften Maßnahmen beschlossen wurden. "Trotz aller Anstrengungen ist eine Wende zum Besseren noch nicht erreicht." Deshalb sehe er kaum Spielraum für Lockerungen. Am Montag wollen die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Zwischenbilanz der Einschränkungen, die den ganzen November über dauern sollen, ziehen.