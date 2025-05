Nachdem vorletzte Woche in Kaiserslautern sogenannte Stolpersteine gestohlen wurden, sind am Mittwoch an der gleichen Stelle provisorische Steine verlegt worden. Für die Initiative Stolpersteine in Kaiserslautern ist das ein wichtiges Zeichen gegen Antisemitismus. Bei einer Gedenkfeier wurde an die jüdische Familie erinnert. Mitglieder der Familie waren im Konzentrationslager Auschwitz umgebracht worden.

Warum der Gedenkort in Kaiserslautern so schwer beschädigt wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Der Vorfall hat in Politik und Gesellschaft für Entrüstung gesorgt.