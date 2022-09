Kirche in Ahrbrück nach letztem Gottesdienst entweiht

per Mail teilen

Die St. Andreas-Kirche in Ahrbrück wurde am Freitag nach einem letzten Gottesdienst entweiht. Sie war beim Hochwasser stark beschädigt worden. Eine Renovierung ist nach Angaben des Bistums nicht vertretbar. Nun sei geplant, das Gebäude abzureißen. Ein Verein will das aber verhindern.