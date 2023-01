Wirbel um Kostenübernahme für Öl und Pellets in RLP

per Mail teilen

Viele Öl- und Pelletkunden in Rheinland-Pfalz sind sauer: Völlig unklar ist, wie sie die Preissteigerungen finanziell kompensiert bekommen. Die Gas- und Strompreisbremse greift, bei Öl und Pellets versprachen Politiker in Berlin auch finanziellen Ausgleich. Doch wie man den erhalten kann, ist ungewiss.

Darum hat der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geschrieben und ihn um mehr Tempo in der Angelegenheit gebeten. Und auch der rheinland-pfälzische CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (Südpfalz) fordert von der Bundesregierung eine schnelle Klärung der Sachverhalte, denn täglich kämen viele Bürgeranfragen.