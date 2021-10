Enquete-Kommission zur Flutkatastrophe nimmt Arbeit auf

Die Enquete-Kommission des Landtags zur Flut in Rheinland-Pfalz trifft sich heute zu ihrer ersten Sitzung. Sie soll Empfehlungen für einen besseren Schutz vor und bei Unwetterkatastrophen erarbeiten.

Fast dreieinhalb Monate nach der Flutkatastrophe mit 135 Toten in Rheinland-Pfalz konstituiert sich an diesem Mittwochnachmittag die Enquete-Kommission des Landtags in Mainz. Hauptaufgabe des Gremiums ist die Untersuchung und Analyse von Gründen, Ablauf und Folgen des verheerenden Hochwassers in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli und die Geschehnisse der Folgetage. Was hat funktioniert im Krisenmanagement, was nicht?

Auf dieser Grundlage sollen Empfehlungen für einen besseren Katastrophenschutz aber auch für Anpassungen an den Klimawandel erarbeitet werden. Es wird zum Beispiel darum gehen, wie man besser warnen, Hilfen effektiver koordinieren und den Hochwasserschutz ausbauen kann.

Was ist eine Enquete-Kommission? Der Landtag setzt eine Enquete-Kommission ein, um Informationen über einen umfassenden Sachverhalt zu beschaffen, die als Grundlage und Vorbereitung für spätere Entscheidungen des Parlaments dienen. Die Kommission legt zum Abschluss einen schriftlichen Bericht über ihre Beratungs-Ergebnisse vor. Er enthält in der Regel auch Empfehlungen. Eine Besonderheit von Enquete-Kommissionen ist ihre Zusammensetzung: Zu den Mitgliedern gehören nicht nur Abgeordnete, sondern auch externe Fachleute, etwa aus der Wissenschaft.

Fraktionen haben sechs Sachverständige berufen

Dem Gremium gehören neben elf Landtagsabgeordneten auch sechs Sachverständige als ständige Mitglieder an. In der ersten Sitzung werden voraussichtlich vor allem Themen und Termine abgestimmt sowie die Grüne-Abgeordnete Lea Heidbreder zur Vorsitzenden gewählt. Die promovierte Umweltpsychologin aus der Pfalz gehört in dieser Wahlperiode erstmals dem Landtag an.

Die sechs Landtagsfraktionen wollen sich äußern und ihre Sachverständigen vorstellen. Die drei Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP haben den Geschäftsführenden Direktor des Landkreistags, Burkhard Müller, den Hauptgeschäftsführer des Verbands Bauwirtschaft, Thomas Weiler, und Peter Heiland vom Darmstädter Ingenieurbüro Infrastruktur und Umwelt bestimmt.

Die CDU hat Jan Hendrik Müller von der Landwirtschaftskammer, den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jürgen Larisch sowie den Geschäftsführer eines auf Wasser, Abfall und Infrastruktur spezialisierten Beratungsunternehmens aus Worms, Alois Lieth, benannt.

Sitzungen der Enquete-Kommission werden öffentlich stattfinden

Der Abschlussbericht des mit den Stimmen aller Fraktionen eingesetzten Gremiums ist für Mitte 2023 vorgesehen. Er soll auch Empfehlungen enthalten. Zwischenberichte sind ebenfalls geplant. Alle Sitzungen sollen öffentlich sein. Enquete-Kommissionen setzt der Landtag laut seiner Geschäftsordnung "zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachverhalte" ein.

Dessen ungeachtet hat er auch einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe eingesetzt. Dieser hat am 1. Oktober in nichtöffentlicher Sitzung seine Arbeit aufgenommen. Der nächste Termin wird voraussichtlich Mitte November sein. Im Gegensatz zur Enquete-Kommission, deren Ziel der Schutz vor zukünftigen Katastrophen ist, soll der Untersuchungsausschuss hauptsächlich Fehler und Verantwortlichkeiten der Katastrophe im Juli herausarbeiten.