Die Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags hat am Freitag ihren Abschlussbericht zur Corona-Pandemie verabschiedet. Das Gremium gibt der Politik konkrete Empfehlungen.

So wird in der Vorlage gefordert, dass alle "einschränkenden staatlichen Maßnahmen" ständig auf ihre "Verhältnismäßigkeit" hin zu überprüfen seien. Zudem müsse der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt werden. Das gelte insbesondere mit Blick auf das Personal und die Technik für eine bessere Vernetzung.

Außerdem wird empfohlen, mehr Schutzausrüstung für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen anzuschaffen. Daran mangelte es im Frühjahr erheblich. Auch müssten vor allem Risikogruppen in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen besser geschützt werden.

Pflegebedürftige brauchen Zuwendung

Die Medizinsoziologin Kira Hower vertrat die Auffassung, dass sich die Infektionsschutzmaßnahmen negativ auf die Psyche von Pflegebedürftigen auswirkten, insbesondere bei Demenzkranken. Deren Verlangen nach Nähe und sozialen Kontakten müsse berücksichtigt werden.

Um Kommunikationsbarrieren zu verringern, schlug die Kölner Wissenschaftlerin im Umgang mit Demenzkranken und Menschen mit Hörproblemen ein Abrücken von starren Regeln beim Tragen des Mund- und Nasenschutzes vor, damit die Gesprächspartner auch die Lippen ihres Gegenübers sehen könnten. Allerdings müsse der 1,50-Meter-Abstand gewahrt bleiben. Zudem sollten nur Menschen mit Erkältungssymptomen sowie Kontaktpersonen von Corona-Infizierten den Pflegebedürftigen beziehungsweise den Pflegeeinrichtungen fernbleiben müssen. Hower bezog sich auf eine Studie der Universität Köln von März und April 2020, an der sie beteiligt war.

Der DGB hob die besondere Rolle der Frauen bei der Bewältigung der Corona-Krise hervor. Bei zahlreichen systemrelevanten Berufen wie in der Pflege sowie im Einzelhandel liege der Frauenanteil bei 70 Prozent, sagte DGB-Vertreter Marc Ferder. Der Gewerkschaftler forderte, dass sich die Wertschätzung für deren Arbeit auch "auf dem Gehaltszettel niederschlagen" müsse.

AfD fordert Zivilschutzdepots

Die AfD fordert als Lehre aus der Corona-Pandemie die Einrichtung von Zivilschutzdepots in den Bundesländern, in denen Schutzausrüstung gelagert werden soll. Der AfD-Politiker Horst Knopp erklärte, in dem Gremium habe Einigkeit geherrscht, dass ein Engpass an Schutzausrüstung, wie er zu Beginn der Pandemie erkennbar gewesen sei, nicht mehr vorkommen dürfe. Der Mediziner war von der Fraktion als Sachverständiger in die Kommission berufen worden.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Sylvia Groß, erklärte, für die weitere Entwicklung der Covid-19-Opferzahlen werde es entscheidend sein, Risikogruppen deutlich besser zu schützen, als dies derzeit geschehe. "Weder der Lockdown im Frühjahr noch der jetzige Lockdown waren in der Lage, die entsprechenden Einrichtungen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime oder Behinderteneinrichtungen ausreichend zu schützen", sagte Groß.

Für die Beschlüsse stimmten Vertreter der drei Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grünen sowie der oppositionellen CDU. Die Vorlage wird die Kommission nun an das Parlament weiterleiten. Die AfD fand für ihre Vorschläge keine Zustimmung der anderen Parteien, ihre abweichende Meinung wird aber als Minderheitsvotum in den Abschlussbericht aufgenommen.

Setzt Kommission Arbeit fort?

Die Kommission war Ende Mai mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der oppositionellen CDU-Fraktion eingesetzt worden und sollte die Maßnahmen der vergangenen Monate gegen die Ausbreitung des Coronavirus kritisch betrachten, um daraus Erkenntnisse für das weitere Vorgehen und eventuelle künftige Pandemien zu gewinnen.

Dem Gremium gehörten neun Abgeordnete und sechs sachverständige Mitglieder an. Zu den einzelnen Sitzungen, die per Videoschalten zusammenkamen, wurden immer wieder externe Sachverständige eingeladen.

Mit der Verabschiedung des Abschlussberichts endet die Arbeit der Kommission. Deren Vorsitzender, Jochen Hartloff, wirbt für eine Fortsetzung der Arbeit in der nächsten Legislaturperiode. Schließlich sei die Pandemie längst nicht vorbei, sagte Hartloff dem SWR.