Die Politik ruft in diesem Jahr ganz besonders dazu auf, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Ärzten warnen davor, dass der Impfstoff in Rheinland-Pfalz knapp werden könnte.

Die Corona-Pandemie sorgt dieses Jahr in vielen Arztpraxen im Land für einen besonderen Andrang auf die Influenza-Impfung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor mehrfach an die Bürger appelliert, sich in diesem Jahr verstärkt gegen Influenza impfen zu lassen, damit es in Herbst und Winter nicht gleichzeitig zu vielen Grippe- und Corona-Fällen kommt.

Der Minister hat derweil Berichte über einen möglichen Mangel am Grippe-Impfstoff zurückgewiesen: Es seien bis zum Jahresende bundesweit noch mehr als sieben Millionen von insgesamt fast 27 Millionen bestellten Impfdosen verfügbar. Zuletzt hatte unter anderem der Verband der Kinder- und Jugendärzte davor gewarnt, dass die Impfdosen nicht einmal für Risikopatienten reichten.

Andrang auf Impfung groß

Auch der Allgemeinmediziner Alexander Heindl aus Mainz berichtet, in seiner Praxis sei es bereits zu einer Wartezeit gekommen: "Aktuell ist kein Impfstoff mehr verfügbar." Bei ihm ließen sich in den vorherigen Jahren etwa 200 Patienten gegen Grippe impfen. Die Nachfrage seitens der Patienten sei aber in diesem Jahr "drastisch erhöht": Viele Patienten fragten nach einer Impfung, unabhängig davon, ob sie zu einer Risikogruppe gehörten, oder nicht. "Es geht auch darum, dass gesunde Menschen dafür Verständnis haben, dass der Impfstoff zunächst für Leute da ist, die vorerkrankt sind."

Gezahlt wird die Impfung in Rheinland-Pfalz nur in bestimmten Fällen, nämlich wenn man einer Gruppe angehört, für die es eine Empfehlung zum Impfen gibt. In Baden-Württemberg zum Beispiel wird die Impfung hingegen für alle gesetzlich Versicherten übernommen.

Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen? Die Ständige Impfkomission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts (RKI), empfiehlt die Influenzaimpfung vor allem und erst einmal allen Personen ab 60 Jahren,

Schwangeren,

Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung,

Bewohnern von Alters- oder Pflegeheimen sowie Menschen, die im selben Haushalt mit Risikopatienten leben oder sie betreuen Geimpft werden sollten laut STIKO im Rahmen eines erhöhten beruflichen Risikos außerdem Bürgern mit erhöhter Gefährdung, also zum Beispiel medizinisches Personal. Wieso gibt es jedes Jahr einen neuen Impfstoff? Grippeviren sind sehr wandlungsfähig. Deshalb analysiert die Weltgesundheitsorganisation in jedem Frühjahr, welche Grippestämme sich gerade auf der Südhalbkugel ausbreiten. Daraus leiten die Experten ab, welche Virusvarianten dann im kommenden Winter bei uns im Norden zu erwarten sind. Das ist die Basis für den nächsten Impfstoff. Das heißt auch: Wenn plötzlich ein nicht erwarteter Virus dominiert, dann funktioniert die Schutzimpfung nur eingeschränkt. Was für eine Impfung ist die Grippeimpfung? Im Winter 2017/18 gab es eine sehr heftige Grippewelle mit mehr als 25.000 Toten - die höchste Zahl seit 30 Jahren, stellte das Robert-Koch-Institut fest. In Deutschland hatten die meisten Kassenpatienten nur den günstigen Dreifach-Impfstoff bekommen. Der war aber zu schmal angelegt. Denn ausgerechnet eine unerwartet häufige Virusvariante war dabei nicht abgedeckt. Nur der teurere Vierfachimpfstoff, der vor vier unterschiedlichen Stämmen schützt, war wirksam. Das hat zu heftigen Diskussionen geführt und zu einer entscheidenden Änderung: Seit 2019 zahlen die Kassen die Vierfachimpfung für alle Berechtigten, also Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören oder bei denen eine entsprechende Indikation vorliegt. Wie wird der Grippeimpfstoff hergestellt? Die meisten Grippeimpfstoffe wird mit Hühnereiern hergestellt. In sterile Eier wird eine Lösung injiziert, die Viren enthält. Durch Bebrüten werden diese vermehrt, abgesaugt, mit Hitze oder Chemikalien deaktiviert und weiter zu Impfstoff verarbeitet. Seit kurzem gibt es auch Grippeimpfungen, die aus Zellkulturen von Säugetieren entwickelt wurden. Auch in Deutschland ist dieses Jahr erstmals ein solcher Impfstoff auf dem Markt. Der Herstellungsprozess des Impfstoffs dauert mehrere Monate. Insofern kann kurzfristig keine Mehrmenge produziert werden.

Bedarf wird bereits im Frühjahr berechnet

"Der Bedarf wird vom Paul-Ehrlich-Institut, dem deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe berechnet. Es ist verpflichtet, bis zum März eine Schätzung des Bedarfs abzugeben. Die basiert unter anderem auf freiwilligen Umfragen der Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland", erklärt Rainer Saurwein, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit dem SWR. "In diesem Jahr hat sich zusätzlich und nachträglich das Bundesgesundheitsministerium eingeschaltet und darauf aufmerksam gemacht, dass der Bedarf wohl erhöht sein wird."

Versorgung mit Impfstoff: hoher logistischer Aufwand

Niedergelassene Ärzte kaufen den Impfstoff bei den Apotheken. Per Gesetz sind diese zur einer Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln verpflichtet. Der logistische Aufwand ist bei Impfstoffen aber deutlich höher als bei anderen Medikamenten, denn die Influenza-Impfstoffe müssen bereits im Frühjahr bestellt werden. "Die Apotheken vor Ort fragen zu Jahresbeginn ihre Arztpraxen ab, welchen Bedarf sie an Grippeimpfstoff in der kommenden Impfsaison haben werden und sammeln die entsprechenden Vorbestellungen ein", erläutert Frank Eickmann, Pressesprecher der Landesapothekerverbände in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Bundesweit sechs Millionen Impfdosen aus nationaler Reserve

In diesem Jahr hat das Bundesgesundheitsministerium zusätzlich zu dem ermittelten Bedarf eine Bestellung über sechs Millionen Impfdosen als sogenannte nationale Reserve getätigt. Diese würden dem Markt nun zur Verfügung gestellt.

Derzeit sei die "in Wellen" gelieferte Warte vielerorts vergriffen. Die Apotheken hätten aber entsprechende Nachbestellungen bereits getätigt und warteten auf die Zulieferung weiterer Ware. Die, meint Eickmann, werde dann maßgeblich aus der nationalen Impfreserve stammen. "Die Zulieferung der Impfdosen hat in dieser Woche begonnen und soll sich bis Mitte Dezember hinziehen. Nach unseren Informationen sind noch nicht alle Chargen durch das zuständige Paul-Ehrlich-Institut freigegeben."

Was tun, wenn der Hausarzt keinen Impfstoff mehr hat?

Der Engpass treffe auch die Ärzteschaft unerwartet, meint Professor Fred Zapp, Mitglied der STIKO und Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin in Mainz: "Man hätte sich gewünscht, dass man sich vorher abspricht, bevor man einen breiten Aufruf macht." Erfreulich sei, dass die im Rahmen der Corona-Pandemie eingesetzen Maßnahmen in Bezug auf die Grippewelle in diesem Jahr schon Wirkung zeigten. "Tatsächlich sehen wir das schon in der Kinderheilkunde: Wir haben viel weniger Infektionen."

Er empfiehlt Menschen, die gerade auf eine Impfung warten und zu einer Risikogruppe zählen, sich bei ihren Ärzten registrieren zu lassen. "Es wird am Ende so sein, dass man prüfen wird, wo noch Impfstoff vorhanden ist und dann kann man den in Deutschland umverteilen." Für Risikopatienten lohne es sich außerdem auch im Januar noch, sich impfen zu lassen. Denn erst dann steige die Fallzahl beträchtlich an, und auch ein Schutz für Januar und Februar lohne sich allemal - zumal am Ende kein Impfstoff übrig bleiben sollte.

Impfstoff in Apotheke reservieren als Möglichkeit

Auch in Apotheken könnten Reservierungen von Kunden getätigt werden, die sich gegen die Grippe impfen lassen möchten, erklärt Renate Laue, die eine Apotheke am Mainzer Juxplatz betreibt. "Wir melden uns dann, wenn der Grippeimpfstoff da ist." Sie selbst ist in letzter Konsequenz optimistisch: "Ich glaube nicht, dass es wirklich große Probleme gibt." Aber auch hier müssen Interessierte sich aber auf eine Liste setzen lassen - und auf eine entsprechende Wartezeit einstellen.