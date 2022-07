Dreyer: Energiesparen ist auch "Bürgerpflicht"

Rheinland-Pfalz will den Gasverbrauch im Land um 15 Prozent verringern. Das wurde am Mittwoch bei einem Krisentreffen zur Energiesicherheit in der Staatskanzlei in Mainz bekannt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte zu dem Treffen mit Gewerkschaften, Wirtschafts- und Wohlfahrtsverbänden geladen. Dreyer sagte, dass Energiesparen auch "Bürgerpflicht" sei. Allerdings ist das für manche leichter gesagt als getan, weil sie sich die aktuellen Preise schlichtweg nicht leisten können.