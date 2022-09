Dreyer informiert sich über Flüssiggas aus Belgien

Nach dem Stopp russischer Gaslieferungen hat sich die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) in Belgien über die Flüssiggas-Kapazitäten des Nachbarlandes informiert. Sie besuchte unter anderem den Hafen Zeebrugge-Antwerpen und die Niederlassung der BASF in Antwerpen.

An deutscher Küste geplante Termins weit entfernt

Die an der deutschen Nordseeküste geplanten Terminals für Flüssiggas - auch bekannt als LNG - seien von Rheinland-Pfalz relativ weit entfernt, sagte Dreyer am Montag bei einem Besuch in Belgien. Deswegen sei die Anbindung an den Hafen Zeebrugge-Antwerpen sehr wichtig. Wieder in Gas umgewandeltes Flüssiggas werde eine immer wichtigere Rolle spielen.

Dreyer: Dafür sorgen, dass Netze gut laufen

Im Gespräch mit SWR Aktuell sagte die Ministerpräsidentin, sie sehe für Rheinland-Pfalz als Aufgabe, die Bundesnetzagentur dabei zu unterstützen, dass die Netze gut laufen.