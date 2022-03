300 Euro Energiepauschale für fast alle

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch in Rheinland-Pfalz vor allem auf die Sprit-Preise beziehungsweise die Energiekosten generell aus. Die Bundesregierung will die Geldbeutel der Bürger etwas entlasten und hat sich auf ein Paket geeinigt, das die hohen Kosten abfedern soll.

Kern des Pakets ist eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro. Sie gilt für alle einkommenssteuerplichtigen Erwerbstätigen, also nicht beispielsweise für Rentner. Das Geld wird als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt - also über die Lohnabrechnung. Daneben gibt es Hilfen für Familien in Form eines Bonus in Höhe von 100 Euro zum Kindergeld.

Auch Pendler und Vielfahrer können aufatmen: die Energiesteuer auf Kraftstoffe wird gesenkt, der Benzinpreis soll um 30 Cent je Liter und der Dieselpreis um 14 Cent pro Liter fallen. Einen Überblick zum Entlastungspaket finden Sie hier.

Viele offene Fragen zum Entlastungspaket für Energiekosten

Allerdings stecke beim Entlastungspaket der Bundesregierung wegen der hohen Energiepreise "der Teufel im Detail", sagt der SWR-Hauptstadtkorrespondent Georg Link. Es müsse noch durchleuchtet werden, "was da passt und was nicht".