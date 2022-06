Die Spargel-Saison 2022 ist zu Ende

per Mail teilen

Der Johannistag am Freitag war auch das offizielle Ende der Spargel-Saison. Diese lief in diesem Jahr allerdings nicht ganz so erfolgreich wie sonst. Spargelbauern sprechen von bis zu 50 Prozent Einbußen beim Spargel-Umsatz. Zum Abschluss der Spargel-Saison wurde mit einem besonderen Blick auf diese regionale Spezialität geschaut.