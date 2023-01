Hoch: "Ende der Maskenpflicht ist logischer Schritt"

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz fällt zum 2. Februar die Maskenpflicht in Bus und Bahn. Auch der Bund und die Nachbarländer schaffen dann die Maskenpflicht ab. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) erläutert in SWR1 Rheinland-Pfalz, warum sie nicht sofort abgeschafft wird.