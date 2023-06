per Mail teilen

Um die Sprach-Förderung an Kitas in Rheinland-Pfalz ist ein Streit entbrannt. Ein bislang vom Bund finanziertes Förderprogramm, an dem Kitas im Land teilgenommen haben, ist ausgelaufen. 13 von 16 Bundesländern führen das Programm fort und übernehmen nun selbst die Finanzierung. Rheinland-Pfalz gehört nicht dazu. Das stößt bei Erzieherinnen und Erziehern auf Unverständnis und Kritik.