Bessere Arbeitsbedingungen im privaten Busgewerbe

Nach jahrelangem Streit über die Arbeitsbedingungen für Fahrer im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz gibt es für die Beschäftigten Verbesserungen bei der Bezahlung der Standzeiten und den Pausenregelungen. Außerdem werden Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie die Zuschläge für Sonntags- und Feiertagsdienste angehoben. Das sieht ein Eckpunktepapier für den neuen Manteltarifvertrag vor, das die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) am Dienstag gemeinsam vorstellten. Über den neuen Manteltarifvertrag soll in den kommenden Tagen und Wochen in den jeweiligen Gremien beraten werden. Er soll dann zum 1. Oktober in Kraft treten.