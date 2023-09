Obwohl vom Gericht so verlangt, ist Bischof Ackermann nicht erschienen. Im Kreis Kaiserslautern sind zwei Emus auf der Flucht und die Freibäder gehen gemeinsam mit dem Sommer in die Verlängerung.

10:00 Uhr Tschüss und bis bald! So, das war's schon wieder mit dem Newsticker am Morgen aus Rheinland-Pfalz. Ich bedanke mich fürs Mitlesen! Morgen begrüßt euch hier an dieser Stelle mein toller Kollege Florian Fischer und damit auch alle, die erst später zum Lesen des Tickers kommen, noch das Quiz mitmachen können, soll Florian euch morgen das Ergebnis verraten. Bis dahin gibt's Nachrichten aus Rheinland-Pfalz wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App und auf Social Media. Ich wünsche euch einen schönen Tag!

9:46 Uhr Bund will offenbar nur noch Impfung mit BioNTech-Impfstoff zahlen Und noch mal Corona: In der neuen Impf-Kampagne gegen Corona bezahlt der Bund offenbar nur noch den Impfstoff von BioNTech. Das hat der Chef des Apothekerverbands Nord-Rhein der "Rheinischen Post" gesagt. Impfstoffe von Moderna oder anderen Herstellern würden nicht mehr bezahlt. Verträge der EU mit den Herstellern BioNTech/Pfizer würden Deutschland dazu verpflichten, allein in diesem Jahr 17,5 Millionen Impfdosen abzunehmen. Branchenkreise haben laut Rheinischer Post das BioNTech-Privileg bestätigt. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 6. September 2023 um 9 Uhr. Nachtrag von 12:15 Uhr:

Das Bundesgesundheitsministerium hat Berichten widersprochen, wonach künftig nur noch der BioNTech-Impfstoff bezahlt werden soll. Ein Sprecher des Ministeriums sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, bei der Impfung bestehe weiter die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Herstellern. Wenn der Moderna-Impfstoff ärztlich verordnet werde, dann werde er auch geliefert und bezahlt.

9:36 Uhr Zum Schluss gibt's doch noch ein Foto! Kurz vor Ende meiner Ticker-Zeit in dieser Woche hatte Evelyn Küster doch noch Erbarmen mit mir und hat mir ein Foto geschickt. Zwar nicht vom Sonnenbaden, aber dafür nicht weniger spektakulär. Mein Chef und ich hatten uns heute Morgen schon Gedanken gemacht. Danke Evelyn für das Foto mit dem Titel: "Weinberg um Wörrstadt. Morgens um 8 Uhr. Löwenzahn mal anders". PS. Wenn ihr jetzt Mitleid mit mir habt, dann gerne weiterhin her mit den Fotos, mein Kollege der Morgen hier sitzt, freut sich bestimmt! Ein Löwenzahn in Wörrstadt. Evelyn Küsters

9:23 Uhr Ackermann ist nicht vor Gericht erschienen Nichts ist älter als die Zeitung von gestern? In Zeiten der Online-Nachrichten ist selbst das keine Zeitspanne mehr. Am Anfang des Tickers habe ich gemeldet, dass der Trierer Bischof Ackermann vor Gericht erscheinen muss, nun melden meine Kollegen und Kolleginnen von vor Ort: Er ist nicht da. Seine Anwälte hätten eine Vollmacht und würden ihn damit vertreten. Wie das Gericht es sieht und ob es heute auch noch um die eigentliche Sache, nämlich die Schmerzensgeldklage der Frau geht, könnt ihr hier nachlesen. Der Artikel wird den ganzen Tag aktualisiert. Trier Verfahren am Arbeitsgericht Trier Urteil: Bischof Ackermann muss Schmerzensgeld zahlen Der Trierer Bischof Stephan Ackermann muss einer Mitarbeiterin des Bistums 20.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das hat das Arbeitsgericht Trier heute entschieden. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:17 Uhr Achtung vor den freilaufenden Emus! Die heutige Ticker-Tier-Nachricht wird präsentiert von zwei ausgebüxten Emus aus dem Kreis Kaiserslautern. Die beiden Laufvögel sind am Wochenende ihrem Besitzer erwischt und spielen jetzt mit der Tierrettung Kindsbach Fangen. Warum das überhaupt in den Nachrichten kommt? Die Emus können echt gefährlich werden, wenn man versucht sie einzufangen. "Mit ihren Krallen können die Tiere leicht die Haut aufschlitzen und sogar einen Menschen töten", sagt Kai Zöller von der Tierrettung Kindsbach. Wenn sich die Tiere bedroht fühlen, gehe von ihnen eine große Gefahr aus. Deshalb sollte niemand auf die Idee kommen, das Tier selbst einzufangen. Im Kreis Kaiserslautern ist ein Emu ausgebüxt. Der große Laufvogel hält nun die Tierrettung Kindsbach auf Trab. Die Retter versuchen das Tier auf der Sickinger Höhe wieder einzufangen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Roland Weihrauch Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern am 6. September 2023 um 8:30 Uhr.

8:47 Uhr Quiz zum Preis für Schauspielkunst Ich hatte es zu Beginn des Tickers schon erwähnt: Heute wird der Preis für Schauspielkunst an Justus von Dohnányi und Axel Milberg verliehen. Sie reihen sich damit in eine namhafte Liste ein. Welche oder welcher Schauspielerin bzw. Schauspieler aus der Liste hat den Preis noch nicht gewonnen? (Googeln gilt nicht!) Wer von diesen Schauspielern und Schauspielerinnen hat den Preis noch NICHT gewonnen? Katja Riemann Iris Berben Jürgen Vogel Moritz Bleibtreu Jan Josef Liefers irrelevant: Katja Riemann

irrelevant: Iris Berben

richtige Antwort: Jürgen Vogel

irrelevant: Moritz Bleibtreu

irrelevant: Jan Josef Liefers Die gegebene Antwort ist

8:42 Uhr SCHOTT will Pharmasparte an die Börse bringen Der Mainzer Spezialglashersteller SCHOTT will seine Pharmasparte in diesem Jahr an die Börse bringen. Das teilte das Unternehmen mit. SCHOTT Pharma stellt medizinische Verpackungen her, unter anderem Glasspritzen, Ampullen und Flaschen. Schott hatte seine Pharmasparte vor einem Jahr ausgegliedert. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 6. September 2023 um 8:30 Uhr.

8:27 Uhr Feuerwehr hilft wieder bei der Weinlese in Mayschoß Und noch mal zur Weinlese: Höhenretter der Feuerwehr aus Frankenthal werden zum dritten Mal bei der Weinlese in Mayschoß an der Ahr helfen. Die Feuerwehr teilte mit, je nach Reife der Trauben sei der Einsatz für Anfang Oktober geplant. Schon 2021 und 2022 hatten die Frankenthaler Feuerwehrspezialisten Trauben aus einem sehr steilen Weinberg in Mayschoß gelesen. Bis zur Flutkatastrophe im Ahrtal war im Weinberg mithilfe einer Zahnradbahn geerntet worden, doch die wurde bei dem Unglück zerstört. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 6. September 2023 um 8:30 Uhr.

8:15 Uhr Der Blick über den Tellerrand In der Generalaussprache in der Haushaltsdebatte des Bundestags spricht Bundeskanzler Olaf Scholz. Dabei geht es ganz generell um die Politik der Bundesregierung. Die Opposition nutzt die Aussprache in der Regel zur Abrechnung mit der Regierungspolitik. Der Europäische Gerichtshof urteilt zu Klagen von Russen gegen Sanktionen gegen sie im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Die Europäische Union wirft ihnen unter anderem vor, den Krieg zu fördern, weil sie zum Beispiel dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe stünden oder in Bereichen der Wirtschaft tätig seien, die der Regierung als wichtige Einnahmequelle dienten. Die Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump in Georgia wird verlesen. Trump ist gemeinsam mit den 18 anderen Beschuldigten angeklagt wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in dem Staat zu beeinflussen. Kürzlich hatte er bereits im Bezirksgefängnis von Atlanta erscheinen müssen, um sich dort wegen der Anklage formal den Behörden zu stellen und seine Personalien aufnehmen zu lassen.

7:45 Uhr Kita zieht nach Rattenbefall in alte Gaststätte Die Kinder spielen Fangen um die Barhocker und Darts im Nebenzimmer, während die Erzieherinnen bei einem frisch gezapften Bier am Tresen sitzen. So stelle ich es mir vor, wenn ich lese, dass eine Kita in Weisenheim am Sand jetzt in eine alte Gaststätte zieht. Dem ist natürlich nicht so, es wäre vermutlich auch ein zu ausgefallenes pädagogisches Konzept. Die alte Gaststätte ist renoviert und diente schon einer anderen Kita als Ausweichquartier. Warum es zu dem Umzug und den Bildern in meinem Kopf kam: Die eigentliche Kita ist so schlimm von Ratten befallen, dass sie wohl nicht mehr zu retten ist. Das klingt auch nicht viel besser als Barhocker und Darts.

7:31 Uhr Geparkte Eisenbahnwaggons am Rhein: Konjunkturflaute wird sichtbar Es ist das eine, wenn man von der schlechten Konjunktur in der Zeitung liest. Am Rhein sieht man aktuell aber auch, dass es um die Wirtschaft nicht so gut bestellt ist. In den Häfen von Brohl-Lützing und Rheinbrohl sind mehrere Dutzend Eisenbahn-Waggons geparkt worden. Nach Angaben der Brohltalbahn werden die fabrikneuen Züge wegen der schlechten Konjunktur längere Zeit nicht gebraucht. Mein Kollege Martin Gärtner hat die Hintergründe recherchiert: Zwei Logistikunternehmen aus Hamburg und der Schweiz, die europaweit Güterwaggons vermieten, hatten neue Containerwagen bestellt. Diese werden jetzt von den Herstellerfirmen ausgeliefert, aber wegen der schwachen Konjunktur gar nicht mehr benötigt. Die Unternehmen haben deshalb im Hafen von Brohl-Lützing im Kreis Ahrweiler 560 Meter Gleis der Brohltalbahn gemietet. Außerdem Abstellgleise der Eifelbahn-Verkehrsgesellschaft in Rheinbrohl im Kreis Neuwied. Es gibt aber jemanden, der sich darüber nicht beklagt: Ein Sprecher der Brohltalbahn sagte, man freue sich über die unerwarteten Einnahmen durch das Vermieten der Abstellgleise. Er geht davon aus, dass die fabrikneuen Container-Transportwaggons mehrere Monate dort stehen werden. Eigentlich sollte ein Güterzug wie hier vollgeladen mit Containern auf den Schienen unterwegs sein. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 6. September 2023 um 6:30 Uhr.

7:20 Uhr Schwer verletzte Frau bei Nachbarschaftsstreit Eben habe ich mich noch darüber gefreut, dass es bisher keine schlechten Nachrichten gibt, da kommt leider diese Meldung aus dem Studio Trier: Bei einem Nachbarschaftsstreit gestern Abend in Trier-Feyen ist eine 57-jährige Frau nach Angaben der Polizei sehr schwer verletzt worden. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Über die genauen Hintergründe des Streits könne derzeit noch nichts gesagt werden. Nach SWR-Informationen waren ein Messer und eine Eisenstange im Spiel. Über dieses Thema berichtete das Studio Trier am 6. September 2023 um 7:30 Uhr.

7:12 Uhr So sieht es auf der Straße und der Schiene aus Tag drei nach den Sommerferien und so langsam sollten sich die morgendlichen Abläufe wieder eingeruckelt haben. Damit ihr wisst, wann ihr zum Auto oder der Bahn laufen müsst, haben wir alle Verkehrsmeldungen für euch. Für die Straße: SWR Verkehrsmeldungen Und die Schiene: Aktuelle Verkehrsmeldungen der Bahn

6:52 Uhr Weinlese nimmt Fahrt auf Müller-Thurgau, Dornfelder und Portugieser werden schon gelesen, die Trauben von Riesling und den Weißen Burgundern hängen noch. "In den meisten Anbaugebieten geht es in diesen Tagen mit der Lese los", sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI) im rheinhessischen Bodenheim. Bis dahin dürfen die Trauben die Sonne noch genießen. Büscher geht von einer etwas überdurchschnittlichen Ernte in diesem Jahr aus. Dabei haben die Menschen im ersten Halbjahr 2023 weniger Wein getrunken. In Deutschland sei in den ersten sechs Monaten nach einer Analyse des Marktforschers NielsenIQ fünf Prozent weniger Wein gekauft worden. Über dieses Thema berichtete Radio Mainz am 6. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:43 Uhr Demente Frau, die ihren Mann erschlagen haben soll, muss nicht vor Gericht Da es heute Morgen verdächtig ruhig ist, was aktuelle Nachrichten aus der Nacht und dem Morgen angeht, haben wir Zeit, noch einmal in aller Ruhe auf das zu schauen, was gestern Abend noch vermeldet wurde. Unter anderem diese Geschichte: Eine demente 85-jährige Frau aus Frankenthal wird nicht wegen der Tötung ihres Ehemannes vor Gericht gestellt. Die Frau soll im vergangenen Januar mit einem Gehstock ihrem Ehemann mehrfach auf den Kopf geschlagen haben, bis der Stock zerbrach, so das Gericht. Der Mann starb an seinen Verletzungen, die Frau hatte die Tat gestanden. Die Ermittler waren damals zu dem Ergebnis gekommen, dass die 85-Jährige an einer mittelschweren Demenz litt. Sie sei aber dennoch in der Lage gewesen, zu erkennen, dass sie eine Straftat begangen hat, weswegen die Anklage zugelassen wurde. Jetzt kommt das Landgericht aber zum Ergebnis, dass die Frau nicht vernehmungs- oder verhandlungsfähig ist, weswegen alle Verhandlungstermine abgesagt wurden. Das Paar war 65 Jahre lang verheiratet gewesen. Über dieses Thema berichtete das Studio Ludwigshafen am 6. September 2023 um 6:00 Uhr.

6:28 Uhr Darum geht es beim Schmerzensgeld-Prozess um Ackermann Der Trierer Bischof Stephan Ackermann steht heute als Beklagter vor dem Arbeitsgericht Trier, weil er öffentlich den Namen eines Missbrauchsopfers genannt haben soll. Die Frau, die unter dem Pseudonym Karin Weißenfels bekannt ist, wirft dem Bischof vor, ihren bürgerlichen Namen bei einer Videokonferenz genannt zu haben und fordert nun 20.000 Euro Schmerzensgeld. Die Mitarbeiterin des Bistums Trier war in den 1980er-Jahren von einem Priester missbraucht und zu einer Abtreibung gedrängt worden. Diese Vorfälle seien wieder hochgekommen, als der Bischof ihre Identität öffentlich gemacht hat, argumentieren ihre Anwälte. Bei einem ersten Gerichtstermin konnten sich Ackermann und Weißenfels aber nicht auf einen Vergleich einigen. Nun entscheidet die Kammer des Arbeitsgerichtes, ob der Bischof das Schmerzensgeld zahlen muss. Ob heute ein Urteil fällt, ist unklar. Bischof Ackermann muss vor dem Arbeitsgericht erscheinen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel Über dieses Thema berichtete das Studio Trier am 6. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:12 Uhr Rekord-Überschuss für Kommunen in RLP - mit einem Haken Im deutschlandweiten Vergleich erzielten die Kommunen aus Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 einen Rekord-Überschuss. Im Schnitt nahm man pro Kopf 230 Euro mehr ein, als ausgegeben wurde (der bundesweite Durchschnitt liegt bei 34 Euro). Die Hauptursache für diese Einnahmen ist aber auf ein einziges Unternehmen zurückzuführen: BioNTech. Mein Kollege Gernot Ludwig hat das Rechenbrett geschwungen und hier seine Erkenntnisse zusammengefasst: Rheinland-Pfalz Kommunaler Finanzreport 2022 Kommunen in RLP machen Rekord-Überschuss Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr im Ländervergleich erneut den größten Überschuss erzielt. Die Finanzlage vieler Kommunen im Land ist dennoch weiterhin schlecht. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Über dieses Thema berichtete SWR1 am 6. September 2023 um 5:30 Uhr.

6:05 Uhr Sommer 2.0: Mehr als 30 Grad angekündigt Sonnencreme ausgepackt! Es ziehen nur ganz vereinzelt ein paar dünne Wolken über Rheinland-Pfalz. Ansonsten zeigt sich der Himmel strahlend blau bei Höchstwerten zwischen 28 Grad in der Pfalz und 32 Grad im Westen des Landes. Video herunterladen (32,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Trierer Bischof Stephan Ackermann muss heute vor dem Arbeitsgericht Trier aussagen, weil er öffentlich den Namen eines Missbrauchsopfers genannt hat. Die Klägerin fordert 20.000 Euro Schmerzensgeld. Die Bertelsmannstiftung stellt heute den Kommunalen Finanzreport 2023 vor. Ein Ergebnis: Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben trotz einer chronisch eher schwachen Finanzausstattung im vergangenen Jahr im Ländervergleich erneut den größten Überschuss erzielt. Der Preis für Schauspielkunst des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen wird heute Abend verliehen. Preisträger sind in diesem Jahr die Schauspieler Justus von Dohnányi und Axel Milberg.