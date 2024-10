Viele Ärzte lassen sich in ihrer Telefonzentrale von Künstlicher Intelligenz helfen. Der KI-basierte Telefonempfang in der Praxis von Hausarzt Werner Leibig in Dannstadt-Schauernheim hat in diesen Monat bereits mehr als 2.500 Anrufe bearbeitet und auf den Computern der Mitarbeiterinnen zusammengefasst.