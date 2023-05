Alle Jahre wieder ermittelt die Gesellschaft für Deutsche Sprache die am häufigsten vergebenen Vornamen. In Rheinland-Pfalz setzt man auf Altbewährtes.

Emilia und Noah - so lauten die Vornamen, die Eltern ihrem Nachwuchs in Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 am häufigsten gegeben haben. Das hat die Gesellschaft für Deutsche Sprache in Wiesbaden am Montag bekannt gegeben. Damit liegen die neugeborenen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer mit ihren Namen voll im Trend, denn Emilia und Noah waren auch bundesweit am beliebtesten - ebenso wie schon 2021.

Trend zu kurzen Vornamen

Insgesamt, so die Gesellschaft der deutschen Sprache, geht der Trend zu kurzen Vornamen mit vielen Vokalen. So landeten bei den Mädchen in Rheinland-Pfalz die Namen Mia und Emma auf den Plätzen zwei und drei, bei den Jungen die Namen Matteo (mit oder ohne -h und mit einem oder zwei -t geschrieben) und Leo.

Einen Vorteil haben die kurzen Namen in jedem Fall: Sie sind deutlich leichter zu schreiben als beispielsweise "Wilhelm-Alexander" oder "Marie-Sophie". Die künftigen Erstklässer des Jahres 2028 werden dankbar sein!