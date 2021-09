Ellen Demuth (CDU) aus Linz: "Armin Laschet sollte zurücktreten"

In Rheinland-Pfalz startet die CDU in eine weitere Legislaturperiode in der Opposition. Die neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Ellen Demuth, sieht es dabei als wichtigste Modernisierungsaufgabe der CDU, die Partei für Frauen zugänglicher und attraktiver zu machen.

Für diese und weitere dringende Reformen wolle sie die Zeit bis zur nächsten Landtagswahl nutzen, um die CDU in Rheinland-Pfalz dann nach mehr als 30 Jahren in der Opposition endlich wieder in die Regierung zu bringen. Bis dahin werde man Druck auf die Ampelkoalition von SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer machen. Nötig sei das vor allem bei den Themen Wohlstandssicherung und digitaler Transformation. Aber - das stellt Demuth im SWR Tagesgespräch klar - sie werde sich jederzeit auch in die Hauptstadt-Politik einmischen, wann immer es in ihren Augen nötig sei. mehr...