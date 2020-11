per Mail teilen

Ein betrunkener Mann in Speyer konnte nach Schlägen auf seine Lebensgefährtin von der Polizei nur mit einem Elektroschockgerät zur Ruhe gebracht werden. Wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte, hatte sich der 36-Jährige auch den Polizisten aggressiv genähert. Beim Versuch, ihn zu fixieren, habe er sich "mit enormem Kraftaufwand gewehrt", so die Polizei. Daraufhin setzten die Beamten einen sogenannten Taser gegen den Mann ein und nahmen ihn fest. Passanten hatten die Polizei verständigt, weil er zuvor auf dem Postplatz seine Partnerin mehrfach geschlagen und dabei verletzt hatte.