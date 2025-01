Schrittweise Einführung der elektronischen Patientenakte beginnt

per Mail teilen

Laborwerte, Röntgenbilder, Befunde oder Medikamentenpläne: Das alles kann schon bald elektronisch archiviert und schnell abgerufen werden - und zwar in der elektronischen Patientenakte. Seit einigen Jahren ist sie in Planung, seit Mittwoch wird die sogenannte ePA in drei Modellregionen getestet. Unumstritten ist sie allerdings nicht - vor allem aus Datenschutzgründen.