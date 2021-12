Auch in RLP zu wenig Ladestationen für Elektroautos

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) drückt beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos aufs Gas. Mehr Ladesäulen für E-Autos könnte auch Rheinland-Pfalz gut gebrauchen.

"Wir müssen bei der Ladesäuleninfrastruktur jetzt flächendeckend ein Angebot schaffen", sagte Wissing jüngst im ARD/ZDF-"Morgenmagazin". Dazu zähle der Bau von Schnellladesäulen an Autobahnen.

"Stundenlang auf das Laden des Autos zu warten, ist kein attraktives Mobilitätsangebot."

Erklärtes Ziel der Ampel-Koalition sind 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen bis 2030. Auch auf den Straßen in Rheinland-Pfalz sind schon jetzt immer mehr Elektroautos unterwegs. Das geht aus den Daten des Kraftfahrtbundesamtes hervor.

Gab es Anfang 2020 in Rheinland-Pfalz laut Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes fast 5.700 Autos mit Elektro-Antrieb, waren es im Oktober 2021 bereits fast 24.500 - also fast vier Mal so viele. Bei den Autos mit hybridem Antrieb aus Strom und fossilen Brennstoffen - sogenannte Plug-in-Hybride - sieht es ähnlich aus: Im Januar 2020 waren es noch knapp 24.000, im Oktober 2021 bereits rund 69.000.

Umweltbonus pushte den Kauf von E-Autos

Staatliche Zuschüsse hatten dabei wohl eine nicht unwesentliche Rolle gespielt: Mitte des vergangenen Jahres war die bestehende Kaufprämie (Umweltbonus) für E-Autos und Plug-in-Hybride über eine Innovationsprämie erhöht worden. Der Bund hatte dazu seine Förderung beim Kauf solcher Fahrzeuge verdoppelt, zunächst befristet bis Ende 2021. Das hatte zu stark steigenden Neuzulassungen geführt.

Für E-Autos gibt der Staat auch im kommenden Jahr noch Geld dazu. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Diese Innovationsprämie wurde nun bis Ende 2022 verlängert. Käuferinnen und Käufer von rein elektrisch betriebenen Elektrofahrzeugen erhalten damit im Jahr 2022 weiterhin bis zu 9.000 Euro Förderung. Plug-in-Hybride werden mit maximal 6.750 Euro gefördert.

Ladesäulen auch in RLP spärlich gesät

Doch während die Anzahl der Elektro-Autos stetig steigt, hinkt das Angebot an Ladesäulen den Zielen weit hinterher. Die bundesweite Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität ist lückenhaft. Und das auch in Rheinland-Pfalz.

Derzeit gibt es nach Angaben des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums 946 öffentliche Ladesäulen in Rheinland-Pfalz. Fast ein Viertel davon sind Schnellladesäulen, mehr als Dreiviertel Normalladesäulen.

Die sind für Reisende eher unpraktisch, weil das Laden lange dauert. Schneller geht es an den 227 Schnellladesäulen. Innerhalb einer halben Stunde lädt dort die Batterie bis zu 80 Prozent auf. (siehe Video. Die Angaben zu der Anzahl der Ladestationen beziehen sich im Video auf die Werte vom Oktober.)

Rheinland-Pfalz eher auf den hinteren Plätzen

Dass bei der Zahl der Ladestationen für Rheinland-Pfalz noch Luft nach oben ist, zeigt auch ein neues Ranking des Auto-Verbands VDA. Es macht deutlich, wo es noch Potenzial bei der Ladeinfrastruktur gibt. Das Ranking beruht auf Daten des Kraftfahrtbundesamtes und der Bundesnetzagentur.

Ladesäule oder Ladepunkt? Das ist der Unterschied Ladesäule: Ist eine Lademöglichkeit für E-Autos, meist freistehend. Die Ladesäule bietet einen oder mehrere Ladepunkte. Ladepunkt: Ist der Anschluss für das Laden eines Elektrofahrzeugs. Er wird mit Hilfe eines Kabels mit dem E-Auto verbunden. An einem Ladepunkt kann zur gleichen Zeit nur ein E-Auto laden. Eine Ladesäule kann aber über mehrere Ladepunkte verfügen.

Laut dem VDA-Ranking kamen in Deutschland auf einen öffentlichen Ladepunkt 21 Elektroautos. Den besten Schnitt erreichte die niedersächsische Stadt Salzgitter mit 5,9 Elektroautos pro Ladepunkt. Unter den Bundesländern schnitt Sachsen am besten ab, gefolgt von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hamburg. Rheinland-Pfalz rangierte mit Rang 13 auf den hinteren Plätzen. Schlechter schnitten nur noch Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Hessen ab.

Laut VDA stehen den aktuell bundesweit etwa 55.000 neu zugelassenen Elektrofahrzeugen pro Monat lediglich etwa 250 neue Ladepunkte gegenüber. Rein rechnerisch seien aber gut 2.000 neue Ladepunkte pro Woche nötig, um eine ausreichende Ladeinfrastruktur zu gewährleisten. Die Ausbaugeschwindigkeit müsste somit verachtfacht werden.

Grüne kritisierten mangelnden Fortschritt

Dass der Ausbau des E-Ladenetzes im Land nur schleppend vorankomme, hatten auch die Grünen in Rheinland-Pfalz kritisiert. Die von der Bundesregierung bis 2030 angestrebte Zahl von einer Million Ladepunkten in Deutschland bedeute rund 50.000 Stationen in Rheinland-Pfalz. Mit dem aktuellen Ausbautempo sei das kaum zu schaffen, hieß es im Februar.

Mehr Tempo beim Ausbau fordert auch der ADAC

"Was wir jetzt brauchen ist ein deutlich schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur", sagt auch Marco Hillmann, Pressesprecher vom ADAC Mittelrhein. Allerdings gehe das nicht ohne größere Investitionen.

Eine Umfrage des ADAC hatte Ende November ergeben, dass trotz des zuletzt beschleunigten Ausbaus der Ladeinfrastruktur noch immer 40 Prozent der Elektroauto-Fahrer unzufrieden sind. Dabei war nicht nur der Mangel an Ladesäulen ein Problem. Auch intransparente Preise und defekte Ladesäulen machen den Autofahrern zu schaffen. Die Sorge, die nächste Ladesäule nicht mehr rechtzeitig zu erreichen, treibt dagegen nur wenige Fahrer um.