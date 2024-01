per Mail teilen

Das Trikot von Mainz 05 hat er nur dreimal in der Bundesliga angehabt. Dann war wieder Schluss. Die 05er haben Anwar el Ghazi rausgeworfen, weil er sich zum Gaza- Krieg antiisraelisch geäußert haben soll. Aber der Profi will die Kündigung nicht akzeptieren und hat Mainz 05 verklagt. Heute ging es am Arbeitsgericht Mainz darum, ob es vor der richtigen Verhandlung vielleicht doch noch eine Einigung geben kann.