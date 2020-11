Aus für zwei Tagungshäuser, Bangen um das Bibelmuseum und zwei Feierstunden: Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Samstag ihre erste Online-Tagung beendet.

Zum Abschluss ihrer viertägigen Beratungen in Frankfurt am Main hat die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau den Haushalt für 2021 verabschiedet. Er sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 703 Millionen Euro (2020: 690 Millionen Euro) vor. Für die Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene sind mehr als 337 Millionen Euro eingeplant. Rund 48 Millionen Euro an Eigenmitteln sind unter anderem für die Arbeit in Kindertagesstätten vorgesehen.

Besoldungserhöhung wird ausgesetzt

Den größten Einzelposten bilden die Personalkosten mit über 320 Millionen Euro. Vor dem Hintergrund anhaltender Einnahmeverluste in Folge des Mitgliederschwunds und der Corona-Krise beschloss die Synode, bei den rund 1.600 Pfarrerinnen und Pfarrern sowie den Kirchenbeamten die Erhöhung der Bundesbesoldung um 1,4 Prozent ab dem 1. April kommenden Jahres auszusetzen. Eine Corona-Sonderzahlung für das Pfarrpersonal und die Kirchenbeamten wurde ebenfalls ausgeschlossen.

Kirche will sich auch von Tagungszentren trennen

Die 140 Delegierten des Kirchenparlaments fassten auch erste Beschlüsse innerhalb ihres Konsolidierungsprojekts "ekhn2030". So soll das Tagungshaus "Jugendburg Hohensolms" bei Wetzlar verkauft werden, wenn sich bis Ende 2022 kein Kooperationspartner für den Weiterbetrieb findet. Das Tagungszentrum "Kloster Höchst" im Odenwald soll zwar im Besitz der Kirche bleiben, aber spätestens Ende 2023 den Tagungsbetrieb einstellen und anderweitig genutzt werden.

Das Frankfurter Bibelhaus Erlebnis-Museum darf hingegen weiter auf sein Fortbestehen hoffen. Die Synode stimmte einem Kompromissvorschlag der Kirchenleitung zu, wonach die Kirche einen Zuschuss von jährlich 300.000 Euro ab 2025 gewährt, wenn die Frankfurter Bibelgesellschaft bis 2024 ein neues Konzept mit zusätzlichen Finanzquellen vorlegt.



Präventionsmaßnahmen gegen sexuelle Übergriffe

Die Synodalen votierten zudem einstimmig für ein Gesetz zur Prävention, Intervention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Danach müssen Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Mitarbeiter, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, erweiterte Führungszeugnisse vorlegen und sich zur Vorbeugung regelmäßig schulen lassen. Damit sollen Gewalt und Strukturen, die Gewalt ermöglichen, frühzeitig erkannt werden. Für Verdachtsfälle ist eine Meldepflicht vorgesehen.

Außerdem beschloss die Synode den Beitritt der EKHN zur "Initiative Lieferkettengesetz". Mit dem Gesetz, das die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode verabschieden will, sollen größere deutsche Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden verpflichtet werden, ihren menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Wertschöpfungskette gerecht zu werden.

Gedenken an Frauen-Gleichberechtigung und Kampf gegen Rassismus

Die Synode erinnerte schließlich in digitalen Feierstunden auch an zwei prägende Ereignisse der EKHN-Geschichte: An die Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarrdienst vor 50 Jahren und daran, dass die EKHN vor 50 Jahren als erste evangelische Landeskirche 100.000 DM in den Sonderfonds des Weltkirchenrats zur Bekämpfung des Rassismus gezahlt hatte. Mit dem Geld wurden eine Reihe von Befreiungsbewegungen vornehmlich in Afrika unterstützt, was in der Synode höchst umstritten war.

Zum Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gehören auch Teile von Rheinland-Pfalz, so etwa Rheinhessen und der Westerwald. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Synode Online abgehalten und auch live im Internet übertragen.