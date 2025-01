Viele haben es sich am Sonntag sicherlich auf dem Sofa gemütlich gemacht und sind bei Eis und Schnee lieber zuhause geblieben. Aber nicht alle: An mehreren Orten im Land gab es heute Eisschwimmen - mit Dutzenden Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Wir waren am Gemündener Maar bei Daun in der Eifel, am Gelterswoog in Kaiserslautern und in Baumholder im Kreis Birkenfeld dabei.