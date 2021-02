Der für die Mitte Deutschlands angekündigte Eisregen hat auch den Norden von Rheinland-Pfalz erreicht. Auf der A48 im Westerwald stürzten Bäume auf die Fahrbahn.

Die Bäume fielen am Morgen zwischen Höhr-Grenzhausen und dem Autobahndreieck Dernbach auf die Autobahn. Da noch weitere Bäume entlang der Fahrbahn auf die Autobahn zu kippten drohten, wurde die A48 an der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen für mehrere Stunden gesperrt, wie die Autobahnpolizei Montabaur mitteilte. In Andernach wurde eine Straße so stark unterspült, dass der Boden absackte und ein rund ein Meter tiefes Loch mit einem Durchmesser von rund 45 Zentimetern entstand.

Während Dauerregen weiterhin das Wetter in Rheinland-Pfalz bestimmt, blieb das Land von einem Schneesturm weitgehend verschont. Aus anderen Landesteilen hieß es daher: "Kein Eis, kein Schnee, keine witterungsbedingten Unfälle", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mainz. Die Polizeistellen in Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen sprachen von einer ruhigen Verkehrslage.

Temperaturgefälle von bis 20 Grad

Meteorologen hatten schon vor dem Wochenende von einem "denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert" gesprochen - und zogen Vergleiche zum Winter 1978/79, als bei einer Schneekatastrophe in Norddeutschland das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammenbrach.

Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. "So etwas kommt nicht alle Tage vor", sagte Meteorologe Sebastian Altnau vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach. Für Nord- und Ostdeutschland sind Schneestürme und Dauerfrost vorhergesagt. Im Süden Deutschlands gibt es dagegen teils frühlingshafte Temperaturen.

Ursache für das seltene Wetterphänomen ist zum einen das über Gibraltar liegende Tiefdruckgebiet "Tristan", das einen kräftigen Schwall feucht-milder Luft in den Süden strömen lässt. Vom Nordmeer bis ins östliche Mitteleuropa herrscht zum anderen hoher Luftdruck. Dadurch fließt extrem kalte Luft aus der Polarregion direkt in den Norden Deutschlands.

Bahn rechnet mit Ausfällen und Verspätungen

Die Deutsche Bahn rechnet am Wochenende mit Verspätungen und Zugausfällen. Bahnkunden können ihre Tickets im Fernverkehr kostenlos stornieren oder in der kommenden Woche nutzen.