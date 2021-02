Schneesturm im Norden, Eisregen in der Mitte und Frühling im Süden - Deutschland steht ein Wochenende mit Extrem-Wetter bevor. Ab Samstagabend könnte es auch Teile von Rheinland-Pfalz treffen.

Meteorologen sprechen schon vorher von einem "denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert" - und ziehen Vergleiche zum Winter 1978/79, als bei einer Schneekatastrophe in Norddeutschland das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammenbrach.

Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. "So etwas kommt nicht alle Tage vor", sagte Meteorologe Sebastian Altnau vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach. Für Nord- und Ostdeutschland sind Schneestürme und Dauerfrost vorhergesagt. In einem Streifen südlich von Hannover warnte der DWD am Samstagnachmittag vor extremem Unwetter mit sehr starkem Schneefall. Im Süden Deutschlands gibt es dagegen teils frühlingshafte Temperaturen.

Warnung vor Glatteis im Norden von Rheinland-Pfalz

Kritisch wird es ab Samstagabend am Übergang der beiden Wetterextreme. Der fallende Regen friert dabei womöglich über einen längeren Zeitraum am Boden und an Gegenständen fest und bildet eine dicke Eisschicht.

In der kommenden Nacht wird es nach DWD-Angaben vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz windig. In der Nacht zum Sonntag und am Sonntagvormittag sei im Westerwald und in der Eifel stellenweise gefrierender Regen mit Glatteisbildung wahrscheinlich. Am Sonntag bleibt es im Norden weiterhin winterlich mit Schneefall, anfangs auch noch mit Glatteis; im Süden des Landes regnet es dagegen.

Warnungen des Deutschen Wetterdienstes

Ursache für das seltene Wetterphänomen ist zum einen das über Gibraltar liegende Tiefdruckgebiet "Tristan", das einen kräftigen Schwall feucht-milder Luft in den Süden strömen lässt. Vom Nordmeer bis ins östliche Mitteleuropa herrscht zum anderen hoher Luftdruck. Dadurch fließt extrem kalte Luft aus der Polarregion direkt in den Norden Deutschlands.

Bahn rechnet mit Ausfällen und Verspätungen

Die Deutsche Bahn rechnet am Wochenende mit Verspätungen und Zugausfällen. Bahnkunden können ihre Tickets im Fernverkehr kostenlos stornieren oder in der kommenden Woche nutzen.