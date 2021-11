Eislaufen in Rheinland-Pfalz - draußen, drinnen, corona-konform

per Mail teilen

Mütze auf, Kufen schleifen, Corona-Regeln lesen - und dann rauf auf die Eisbahn. An vielen Orten in Rheinland-Pfalz startet die Eislauf-Saison. Hier ein paar ausgewählte Angebote.

Viele Eislauf-Hallen im Land haben seit Kurzem geöffnet. Jetzt kommen auch die Outdoor-Bahnen hinzu. Schlittschuhlaufen an der frischen Luft hat einen ganz besonderen Zauber und ist in Pandemie-Zeiten für manche Menschen wohl auch mit einem erhöhten Sicherheitsgefühl verbunden. Allerdings gibt es in Rheinland-Pfalz nur wenige Eisbahnen unter freiem Himmel. Da das Corona-Pandemie-Geschehen sehr dynamisch ist, können sich die Angebote und Regeln jederzeit sehr kurzfristig ändern.

Region Mainz

Mainz : Eisbahn auf dem Hofgut Laubenheimer Höhe seit dem 13. November, keine Zulassungsbeschränkung da unter freiem Himmel, Maskenpflicht dort, wo es eng wird

Region Koblenz

Neuwied : Icehouse, in der Halle gilt 3G, täglich geöffnet

Blaue Flecken gehören einfach zum eiskalten Spaß dazu dpa Bildfunk Picture Alliance

Region Trier

Bernkastel-Kues: Outdoor-Eisbahn am Bahnhof Kues - allerdings mit Dach. Ab dem 19. November täglich von 12 bis 21 Uhr, es gilt 2G

: ob die traditionelle Eisbahn am Kornmarkt stattfinden wird, ist noch in der Klärung Bitburg: Eissporthalle, bis auf montags täglich geöffnet, derzeit 3G

Vorderpfalz

Ludwigshafen : Open-Air Eisstadion, keine Beschränkung da unter freiem Himmel, bereits geöffnet,; täglich geöffnet, Tickets vorab online buchbar, an der Tageskasse gibt es nur Restkarten, sofern vorhanden

: Eisbahn Erkenbert-Ruine, bereits geöffnet, bis 9. Januar Speyer : Schlittschuhbahn am Altpörtel auf dem Weihnachtsmarkt, gelaufen wird unter freiem Himmel, aber auf synthetischem Eis; 22. November bis 9. Januar, Corona-Regeln noch in Klärung

Westpfalz

Kaiserslautern : "KL on Ice" in einer Halle auf dem Gartenschaugelände, 19. November bis 13. Februar, es gilt 2G+

Südpfalz

Landau: Eislaufbahn auf dem Untertorplatz, Start am 25. November bis 9. Januar

Haben wir eine traumhaft schöne Eisbahn in Ihrer Ecke vergessen? Schreiben Sie uns in den Kommentaren.