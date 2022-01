Mehr als 4,1 Millionen Einwohner in Rheinland-Pfalz

Ende 2021 gab es In Rheinland-Pfalz einen Einwohner-Rekord. Das Statistische Landesamt verzeichnete rund 4.105.000 Menschen. Dies ist die höchste Einwohner-Zahl in der Landesgeschichte. Nach einer vorläufigen Schätzung des Statistischen Landesamtes stieg die Einwohnerzahl damit zum zehnten Mal in Folge. Die Gesellschaftliche Alterung schreitet den Angaben zufolge weiter voran. Die Zahl der 60-Jährigen und Älteren stieg deutlich auf etwa 1.240.500. Das sind rund 18 Prozent mehr als bei der Erhebung im Mai 2011. Der Bevölkerungszuwachs ist laut Landesamt in den kreisfreien Städten stärker als in den Landkreisen. Am stärksten wuchs die Bevölkerung in den Städten Mainz und Ludwigshafen.