Das Logistikunternehmen TST hat an seinem Standort in Worms einen neuen Ladepark für E-Lkw eröffnet. Nach Unternehmensangaben ist es der bislang größte in Rheinland-Pfalz. Der Strom zum Laden stammt zum Großteil aus Photovoltaik-Anlagen auf den Lagerhallen des Unternehmens. An den bundesweit 40 Standorten der Firma sollen solche Ladeparks entstehen.