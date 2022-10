Einspeisung in Gasspeicher wird beendet

Der Betreiber des Ergasspeichers in Frankenthal hat angekündigt, nur noch bis Ende Oktober Gas einzuspeichern. Dann sei der größte Erdgasspeicher in Rheinland-Pfalz gefüllt.

Nach Angaben des Betreibers soll in Frankenthal noch bis Ende des Monats Gas in die unterirdische Speicheranlage eingespeist werden – dann sei der Füllstand von 100 Prozent erreicht. Ab Dezember soll wieder Gas aus dem Speicher entnommen werden. Und im März soll er bis auf eine Restmenge leergefahren sein. Dann könne er über Sommer wieder neu gefüllt werden. Der Betreiber richtet sich damit nach dem Gasspeichergesetz, das die Bundesregierung angesichts der Energiekrise in diesem Jahr verabschiedet hat. Es soll sicherstellen, dass in den kommenden Wintermonaten genügend Gas vorhanden ist, um den Bedarf in Deutschland zu decken. Deutschlandweit liegt die Füllmenge der Gasspeicher aktuell bei rund 97 Prozent.