Die Coronakrise schüttelt alles durcheinander - auch das Leben der Kinder. Nach dem Schulstart für die Älteren am Montag war heute für viele Erstklässler in Rheinland- Pfalz der große Tag: Einschulung mitten in der Pandemie. Trotz Maske und Händewaschen ein Fest für die Kleinen.