Bei Kempenich (Kreis Ahrweiler) ist auf der B412 ein Autofahrer am Freitagnachmittag gestorben. Er geriet in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem anderen Wagen zusammen. Die vier erwachsenen Insassen dieses Pkw wurden teils schwer verletzt. Rettungswagen und -hubschrauber brachten sie in verschiedene Krankenhäuser. Der Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei waren vermutlich gesundheitliche Probleme des 67-Jährigen die Ursache des Unfalls.