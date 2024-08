Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat in den ersten sechs Monaten des Jahres in weniger Fällen Taser eingesetzt. 164 Mal griffen Beamte zu den Elektroschockpistolen. Das seien 24 Fälle weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres, teilte das Innenministerium in Mainz mit. In rund der Hälfte der Fälle habe die bloße Androhung ausgereicht, die statistisch aber als Einsatz gewertet werde.