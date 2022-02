Einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht: Landesregierung informiert

Die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht kann kommen. Das steht seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes fest. Wie diese Impfpflicht ab dem 15. März in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden soll, darüber informiert die Landesregierung zur Stunde.

Eine Überraschung wie zuletzt in Bayern, wo Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt hat, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zunächst nicht umzusetzen, ist bei der Pressekonferenz in Mainz von Gesundheitsminister Clemens Hoch und Sozialminister Alexander Schweitzer (beide SPD) nicht zu erwarten. Vor allem vor dem Hintergrund der Aussagen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zuletzt. Für Rheinland-Pfalz sei klar, dass man sich an Bundesrecht halten werde, so Dreyer. Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht handele es sich nicht um eine Idee der Bundesregierung, sondern um ein von Bundestag und Bundesrat beschlossenes Gesetz. Dies, so die Ministerpräsidentin in Richtung ihres bayerischen Amtskollegen, könne man nicht so einfach umgehen.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht Beschäftigte von beispielsweise Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Rettungsdiensten müssen bis zum 15. März 2022 ihrem Arbeitgeber einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung, einen Genesenennachweis, oder ein ärztliches Attest, dass sie nicht geimpft werden können, vorlegen. Arbeitgeber haben das zuständige Gesundheitsamt zu informieren, wenn die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt werden oder Zweifel an der Echtheit oder Richtigkeit der vorgelegten Nachweise bestehen. Das Gesundheitsamt kann die Beschäftigung in – oder den Zutritt zu - den Einrichtungen, in den die Nachweispflicht gilt, untersagen. Quelle: Bundesgesundheitsministerium

Mehrere Entwürfe für allgemeine Impfpflicht

Während die einrichtungsbezogene Impfpflicht, vorbehaltlich noch ausstehender Verfassungsbeschwerden zum 15. März kommen wird, läuft die Diskussion über eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren. Mehrere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Sieben Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP legten einen Entwurf für ein "Gesetz zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen gegen SARS-CoV-2" vor. Demnach sollen die Krankenkassen zunächst bis 15. Mai alle Erwachsenen persönlich kontaktieren und über Beratungs- und Impfmöglichkeiten informieren. Ab 1. Oktober müssten dann alle Erwachsenen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland Nachweise über drei Impfungen oder als Genesene haben und sie auf Anforderung vorlegen - bei Behörden oder der Krankenkasse.

Eine Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki spricht sich gegen eine allgemeine Impfpflicht aus. Andere sprechen sich für einen "Mittelweg" aus. Mit Beratungsgesprächen für alle volljährigen Ungeimpften und - wenn nach gewisser Zeit die nötige Impfquote nicht erreicht ist - einer Pflicht zum Nachweis einer Impfung ab 50 Jahren.

Die Union schlägt vor, zunächst ein Impfregister aufzubauen. In einem Antrag soll die Regierung aufgefordert werden, ein Gesetz dafür zu erarbeiten. Zudem solle es einen "gestuften Impfmechanismus" geben, den Bundestag und Bundesrat bei verschärfter Pandemielage in Kraft setzen könnten. Dieser könnte dann auch eine Impfpflicht vorsehen, aber nur für gefährdete Bevölkerungs- und Berufsgruppen.

Rückläufige Infektionszahlen - Ende der "tiefgreifenden Schutzmaßnahmen" im März

Unabhängig von der Diskussion um eine allgemeine Corona-Impfpflicht beraten die Bund-Länder-Chefs am Mittwoch über die Corona-Lage und mögliche Lockerungen angesichts erster rückläufiger Infektionszahlen. Ein erster Entwurf sieht in einem Stufenplan Lockerungen bis Ende März vor.

Das Robert Koch-Institut meldet für Deutschland am Montag 76.465 positive Corona-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 18.802 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 95.267 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.459,8. Am Vortrag betrug der Wert 1.466,5. 42 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 119.977.

RKI rechnet mit neuer Infektionswelle im Herbst

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung geht in den kommenden Wochen von einem Abflachen der Omikron-Welle aus. Bleibe es dabei, empfehlen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, jetzt "vorausschauend Öffnungsstrategien zu planen und diese Schritte verständlich zu kommunizieren". Die Rücknahme einiger Maßnahmen erscheine sinnvoll, "sobald ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und Intensivneuaufnahmen und -belegung zu verzeichnen ist." Unklar ist laut dem Gremium aber, wie sich die neu aufgetretene Omikron-Subvariante BA.2 verhält.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht den momentanen Zeitraum in der Pandemie als Übergangsphase an. Die Endemie sei noch nicht erreicht. Laut der "Süddeutschen Zeitung" ist, nach einer internen Lageeinschätzung des RKI, mit einer weiteren Corona-Welle "fest zu rechnen".