Geteiltes Echo in RLP auf Metaller-Tarifeinigung

In Baden-Württemberg ist in der Nacht zum Freitag von der IG Metall und den Arbeitgebern ein so genannter Pilotabschluss ausgehandelt worden. In der Regel wird der Abschluss dann auch in anderen Tarifbezirken übernommen. Die Verhandlungskommission Mitte der IG Metall hat inzwischen die Einigung begrüßt. Die Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz sprechen dagegen von einem schmerzhaften Kompromiss.