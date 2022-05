Mehr Geld und mehr Freizeit für Erziehende

Erzieherinnen und Erzieher an kommunalen Kitas und andere Beschäftigte in sozialen Berufen bekommen künftig mehr Geld und mehr Entlastung, also Freizeit. Nach zähen Tarif-Verhandlungen haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am späten Mittwochabend geeinigt. Warnstreiks sind damit vom Tisch.