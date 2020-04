Einige Tafeln wieder geöffnet

Nachdem viele Tafeln im Land schließen mussten, gibt es jetzt gute Nachrichten aus Bingen, Ingelheim und Sprendlingen: Die Tafeln dort haben wieder auf, wenn auch mit Einschränkungen. In einer privaten Initiative engagiert sich in Ingelheim ein Koch, der gerade in Kurzarbeit ist.