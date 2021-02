Die Landessynode der Evangelische Kirche der Pfalz hat im September in Speyer über die Nachfolge von Kirchenpräsident Christian Schad entschieden. Zum ersten Mal wird es eine Frau sein: Oberkirchenrätin Dorothee Wüst aus Kaiserslautern.

Am Sonntag, dem 14. Februar, wird Kirchenpräsident Christian Schad mit einem Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolgerin Dorothee Wüst wird dabei in ihr Amt eingeführt, welches sie am 1. März antritt.

Der SWR überträgt den Gottesdienst (Beginn um 14 Uhr) aus der Speyerer Gedächtniskirche der Protestation hier im Livestream.