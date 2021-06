per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz lagern derzeit noch gut eine Million "nicht verkehrsfähige" FFP2-Masken, die der Bund im vergangenen Jahr den Ländern zur Verfügung gestellt hatte.

Das haben Recherchen des NDR ergeben. Schon im vergangenen Sommer seien Zweifel an der Qualität aufgekommen, teilte das zuständige Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung mit. Daraufhin habe die Marktüberwachungsbehörde alle vom Bund gelieferten Produkte überprüft.

Von den etwa 150 gelieferten Modellen wurden letztlich nur 49 positiv bewertet, alle anderen als nicht verkehrsfähig eingestuft. Wie der Präsident des Landesamtes, Detlef Placzek, im SWR sagte, erfüllten die Masken weder die arbeitschutzrechtlichen Anforderungen, noch die etwas niedrigeren Anforderungen nach dem Infektionsschutzgesetz. "Diese Ware reicht für nichts", so Placzek.

Der Bund sei um Rücknahme der Waren ersucht worden, teilte das Landesamt mit. Wie der NDR am Freitag weiter berichtete, hat allein Schleswig-Holstein vier Millionen Schutzmasken zurückgeschickt. Auch Niedersachsen will dem Bericht zufolge jetzt ebenfalls vier Millionen Masken an den Bund zurückgeben.